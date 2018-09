Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Ein geheimer Atom-Deal, noch dazu mit Wissen des Kanzleramtes? Die Bundesregierung beeilt sich mit dem Dementi. "Es gibt weder Verhandlungen noch Beschlüsse zu diesem Thema", weist Regierungssprecher Steffen Seibert gestern die Spekulationen über eine "Bad-Bank"-Lösung für Deutschlands Atomkraftwerke und die Übernahme von Milliarden-Risiken durch den Bund zurück. Und doch sorgen die Pläne für Wirbel. Bereits am Wochenende hatte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) den Überlegungen eine Absage erteilt. Gestern zog dann CSU-Chef Horst Seehofer nach. "Ich kann mir es nicht vorstellen", so der bayerische Ministerpräsident.

Was steckt hinter dem Atom-Plan der Konzerne? Die Laufzeiten der verbliebenen Meiler, der Rückbau der insgesamt 30 Reaktoren und die finanziellen Risiken der Endlagerung könnten "verstaatlicht" werden, erwägt die Energiewirtschaft laut "Spiegel". Im Gegenzug würden die Konzerne ihre Rücklagen in einen öffentlich-rechtlichen Fonds einbringen. Bislang haben die Betreiber für die Abwicklung der Atomkraft 38,5 Milliarden Euro an die Seite gelegt. Die Folgekosten für den Atomausstieg dürften jedoch ein Vielfaches betragen, so dass am Ende auch der Steuerzahler einspringen müsste.

Die deutschen Kernkraftwerke als quasi volkseigenes Unternehmen? Die Konzerne halten sich bedeckt, bestätigten entsprechende Überlegungen gestern erst einmal nicht. Während die Kanzlerin dementieren lässt, fordert die Opposition Klarheit: Die Linksfraktion verlangt die Offenlegung der Pläne der Energieversorger gegenüber dem Bundestag. Die Grünen wollen Widerstand leisten. "Wer auf Kosten der Umwelt Profit macht, muss auch am Ende bei der Endlagerung dafür geradestehen", erklärte Bärbel Höhn, Vorsitzende des Bundestags-Umweltausschusses. Dabei ist die Grüne einer Fondslösung nicht völlig abgeneigt. "Ich mache mir Sorgen, dass früher oder später ein großer Energieversorger pleitegeht und dann auch die Rückstellungen nicht mehr für den Rückbau der Atomkraftwerke zur Verfügung stehen", sagte Höhn.

Die Grüne ist damit überraschend nahe bei CDU-Vize Volker Bouffier. Der hessische Ministerpräsident hatte sich zuvor ebenfalls offen für einen Altlastenfonds für den Atomausstieg gezeigt. Es könne allerdings nicht sein, "dass am Ende der Steuerzahler die ganze Angelegenheit übernimmt". Man dürfe nicht warten, bis die Unternehmen am Ende pleite seien.

Die Energiewende hat die großen Energieversorger in schwere Bedrängnis gebracht. Experten sehen den Vorstoß der Konzerne denn auch als weiteren Beleg für ihre finanziellen Schwierigkeiten.

Aus den Bundesländern heißt es, die Fonds-Vorschläge der Betreiber müssten sorgfältig geprüft werden. Erheblichen Widerstand aber gibt es gegen die Übernahme der Endlagerung durch die öffentliche Hand. Der Gesellschaft die Kosten für die Entsorgung aufbürden zu wollen, sei "schäbig", schimpft Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne).