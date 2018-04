Von Antje Schroeder, RNZ Berlin

Berlin. Die Verhandlungen über die Freihandelsabkommen mit den USA und mit Kanada gehen in die nächste Runde. Am heutigen Freitag soll beim Kanada-Gipfel in Ottawa der CETA-Vertrag zwischen Europa und Kanada verkündet werden, der als Blaupause für das europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen TTIP gilt. Darum geht es konkret:

Das Ziel der Freihandelsabkommen: Schon seit Anfang der 1990er-Jahre wird eine "Wirtschafts-Nato" zwischen Europa und den USA diskutiert. Ziel der "Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft" (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) ist es, Handelshemmnisse zu beseitigen. So müssen europäische Automobilhersteller beim Export in die USA die Fahrzeuge anpassen. Beispielsweise ist jenseits des Atlantiks keine Nebelschussleute vorgesehen, die Seitenspiegel müssen nicht einklappbar sein. Ventilhersteller klagen darüber, dass sie die Typenschilder mal links oben, mal rechts unten anbringen müssen. Die Chemieindustrie leidet unter unterschiedlichen Meldepflichten, Grenzwerten und Zulassungsverfahren. In der deutschen Ernährungswirtschaft rechnen laut einer Umfrage der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE) 87 Prozent der Unternehmen mit steigenden oder stabilen Exporten in die USA, wenn solche Schranken wegfallen. Bereits ausgehandelt ist das "Umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen" zwischen der EU und Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement, kurz CETA). Strittig ist, ob die nationalen Parlamente in der EU zustimmen müssen.

Die Kritik der Gegner: Umweltschutz- und Verbraucherorganisationen, Nichtregierungsorganisationen und die Opposition im Bundestag befürchten durch die Freihandelsabkommen eine massive Verschlechterung der Standards in Europa. Der europäische Datenschutz werde ausgehöhlt. Auch Arbeitnehmerrechte würden aufgeweicht. Die angestrebte "Hamonisierung" der Standards laufe letztlich darauf hinaus, dass der jeweils niedrigste oder wirtschaftsfreundlichste Standard am Ende die verbindliche Norm der Verträge würde. Kritisiert wird zudem, dass die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Kein Freibrief für Chlorhühnchen: Die Europäische Kommission versichert, dass sie der Abkehr von den hohen Standards innerhalb der EU nicht zustimmen würde. Die Harmonisierung solle nur auf der Basis hoher europäischer Standards erfolgen. Auch die Lebensmittelindustrie fürchtet nicht, dass beispielsweise die Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel oder für Käfigeier fallen würde. Schon heute wird beispielsweise in den USA Rindfleisch ohne Hormone für den europäischen Markt erzeugt.

Angst vor dem Klagerecht: Die Sorge ist groß, dass internationale Konzerne künftig vor wenig transparenten Schiedsgerichten klagen können, wenn sie ihre Interessen beeinträchtigt sehen. Als Negativ-Beispiel nannte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter gestern die Klage des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall gegen den deutschen Atomausstieg. Die Bundesregierung hat bereits deutlich gemacht, dass sie solche Investitionsschutzklauseln ebenfalls für überflüssig hält. Gabriel will deshalb auch das CETA-Abkommen nachbessern.