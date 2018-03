Der politische Lyriker Zagajewski über die Stimmung in seiner Heimat Polen, über den Kaczynski-Zirkus und die Weisheit der Franzosen

Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Adam Zagajewski (70) zählt zu den bedeutendsten Lyrikern Polens. In seinen Arbeiten wendet er sich gegen politische Ideologien und versucht Brücken zu bauen zwischen Ost und West, aber auch zwischen Europa und Amerika. 2015 wurde er mit dem Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet. Zagajewski lebt in Krakau und ist am Mittwoch (3.) mit seinem aktuellen Buch "Die kleine Ewigkeit der Kunst" zu Gast im Deutsch-Amerikanischen-Institut in Heidelberg.

Jaroslaw Kaczynski beschimpft Gegner der PiS-Politik als "Gestapo", Widerspruch nennt er Vaterlandsverrat. Fühlen Sie sich noch wohl in Polen?

Kaczynski ist vom Hass erfüllt. Ich fürchte, wir in Polen haben die akute Empfindsamkeit für seine Beschimpfungen verloren - wenn jetzt das Wort "Gestapo" als ein Echo in Ihrer Frage zu mir kommt, bin ich tief schockiert. Aber hier ist man das gewöhnt. Der Alte schimpft wieder, sagen wir.

Wie reagieren Intellektuelle, Künstler aus Ihrem Bekannten- oder Freundeskreis auf die aktuellen Entwicklungen? Gibt es welche, die gehen wollen?

Ich kenne keinen, der gehen will. Der Kaczynski-Zirkus, sein infantiler Autoritarismus, ist nicht so schrecklich, wenn man innerhalb des Zeltes lebt. Unangenehm, drohend, primitiv, mit einigen faschistischen Gesten, ja. Aber, vielleicht weil es teilweise um Leute geht, die früher unsere Kollegen in der Solidarnosc-Bewegung waren, nimmt man all das nicht so tierisch ernst. Vielleicht sollte man...

Woher kommt das Schwarz-Weiß-Denken Kaczynskis?

Woher kommt sein Denken? Das ist, glaube ich, eher eine Frage für einen Psychiater. Die klassische Politikwissenschaft ist hier ratlos. Die Frage ist eher, warum ist seine Neurose ansteckend.

Warum ist sie ansteckend?

Vielleicht weil dies zurzeit eine schöne Karriere verspricht.

Welche nationalen Mythen bemüht er?

Er versucht, die alte Angst vor den Deutschen wieder lebendig zu machen. Ob das gelingt? Wahrscheinlich nicht. Die große Mehrheit der Polen versteht doch, dass das reale Deutschland ein ganz anderes, ein freundliches Deutschland ist.

Über die Medien- und Justizpolitik der PiS war viel zu lesen. Welche Pläne verfolgt die Regierung noch?

Die Lähmung des Verfassungsgerichts, die Kontrolle der Medien, das ist schon die Hauptsache. Aber das ist noch nicht entschieden. Jetzt geht es auch um die Kontrolle des Internets, vielleicht um neue Wahlbestimmungen, dann kommt die Justiz dran. Das Paket der PiS ist imponierend. Aber die Franzosen in ihrer Weisheit sagen doch "plus ça change, plus c’est la même chose" - je mehr sich ändert, desto mehr bleibt es gleich. Eigentlich klingt das wie ein frommer Wunsch.

Würden Sie soweit gehen wie Lech Walesa, der vor einem Bürgerkrieg warnt?

Das weiß ich nicht. Hoffentlich gibt es keinen Bürgerkrieg. Es gibt ja auch die Zirkus-Seite ...

Die EU hat ein Rechtsstaatsverfahren gegen Polen eingeleitet. Meinen Sie, das bringt die Regierung zur Raison?

Wie erfolgreich dieses Verfahren sein kann, ist schwer zu sagen. Wir aber, die Gegner des Autoritarismus, freuen uns, dass wir nicht ganz allein sind.