Vor 70 Jahren warfen die USA zwei Atombomben über Japan ab - Hunderttausende starben

Von Oliver Richter

Der 6. August 1945 war ein Tag, der die Welt veränderte, ein Tag, an dem zehntausende Menschen innerhalb von Sekundenbruchteilen zu Tode kommen sollten. Es war 8:15 Uhr Ortszeit an diesem Montag vor 70 Jahren, als ein gewaltiger Lichtblitz über Japans siebtgrößter Stadt Hiroshima aufzuckte, gefolgt von einer gewaltigen Detonation und einer Druckwelle von der Stärke mehrerer Orkane. Die Sekunde der Apokalypse. "Die Stadt, die wir noch wenige Minuten zuvor so klar im Sonnenlicht gesehen hatten, war nun ein hässlicher Schmutzfleck", sagte der amerikanische Bomberpilot Paul Warfield Tibbets später. "Sie war unter dieser schrecklichen Decke aus Rauch und Feuer komplett verschwunden."

Die erste Atombombe in einem Krieg war gezündet worden, um das japanische Kaiserreich endgültig in die Knie zu zwingen. In den 30er Jahren hatte das Reich der aufgehenden Sonne im asiatisch-pazifischen Raum einen Eroberungskrieg begonnen und die USA durch den Angriff auf den Flottenstützpunkt Pearl Harbor (Hawaii) am 7. Dezember 1941 in den Krieg hineingezogen. In blutigen Schlachten war es den Alliierten, vor allem den amerikanischen Land-, Luft- und Seestreitkräften, seit Mitte 1942 gelungen, die japanische Armee in Ost- und Südostasien sowie im Pazifik wieder zurückzudrängen. Ende Juni 1945 hatten amerikanische Truppen Okinawa, Japans letzte Bastion im Pazifik, nach wochenlangen Kämpfen erobert, nun setzten sie zum Sprung auf die japanischen Hauptinseln an. Am 1. November sollte das Unternehmen "Operation Olympic" beginnen. Doch die US-Militärexperten warnten. Immer noch waren zigtausende japanische Soldaten auf den Hauptinseln stationiert. Flugzeuge und mit Sprengstoff bepackte Schnellboote standen für Kamikaze-Einsätze bereit.

Alle Kapitulationsaufforderungen hatte Nippon bisher abgelehnt. Nach den verlustreichen Kämpfen um Iwo Jima und Okinawa wussten die Militärs, was sie erwarten würde. "Unsere Sachverständigen hatten geschätzt, dass eine Invasion Japans mindestens 500 000 Tote auf Seiten der Amerikaner fordern würde", schrieb US-Präsident Harry S. Truman. Ein solches Unternehmen konnte daher nur mit russischer Schützenhilfe in der Mandschurei gelingen. Allerdings verschlechterten sich die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen von Woche zu Woche. Das Schreckgespenst eines kommunistischen Europas geisterte durch das Weiße Haus.

Auf der Potsdamer Konferenz, auf der Truman, der sowjetische Staats- und Parteichef Josef Stalin und der britische Premierminister Winston Churchill über die Neuordnung Europas und das Schicksal des besiegten Deutschland berieten, erhielt er ein Telegramm mit einer verschlüsselten Botschaft. "Babys problemlos geboren." Ein lapidarer Satz von großer Tragweite, berichtete er doch von der erfolgreichen Zündung einer Atombombe in der Wüste von New Mexico am 16. Juli 1945 - ein riesiger Feuerball, wie amerikanische Wissenschaftler berichteten, hunderte Male heller als die Sonne, der alles hinwegfegte und den Wüstensand zu grünen Glasklumpen zusammenschmelzen ließ. Damit, das war Truman klar, waren die USA nicht mehr von der sowjetischen Schützenhilfe abhängig. Am 25. Juli erteilte er den Befehl, die Bombe einzusetzen. Mögliche Ziele waren Hiroshima, Kokura, Niigata oder Nagasaki.

Am 6. August starteten die B-29 Bomber der 509. Composite Group vom Pazifik-Stützpunkt Tinian mit Ziel Hiroshima. Drei Bomber als Späher, dahinter die nach Tibbets Mutter benannte "Enola Gay" mit der fünf Tonnen schweren Bombe an Bord. Über der Stadt mit über 350 000 Einwohnern waren nur wenige Wolken und keine japanischen Abfangjäger - damit war ihr Schicksal besiegelt. Gegen 8:15 Uhr klinkte die "Enola Gay" die auf den Namen "Little Boy" getaufte Bombe aus. 43 Sekunden später detonierte sie in 500 Metern Höhe über dem Stadtzentrum. Ein Inferno brach los. Innerhalb von Sekunden wurde die Stadt durch die enorme Hitze und die Druckwelle zerstört. "Es sieht aus wie ein brodelndes Meer aus kochendem Pech", notierte ein Besatzungsmitglied. 70 000 Menschen wurden innerhalb eines Atemzuges ausgelöscht. Weitere 70 000 sollten in den kommenden Monaten sterben.

Einen Tag später verkündete Truman den Einsatz der Atombombe. Japans Militär hielt das für Propaganda. Funk- oder Telefonverbindungen nach Hiroshima gab es keine mehr. Ein entsandter Offizier erreichte die brennende Stadt erst am 8. August. Da war das Schicksal des nächsten Zieles Nagasaki längst besiegelt. Aufgrund eines herannahenden Sturmtiefs war der Abwurftermin auf den 9. August vorverlegt worden. "Fat Man", wie die zweite Bombe hieß, detonierte um 11:02 Uhr über der Stadt. 22 000 Menschen starben sofort, zehntausende in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren noch viel mehr.

Am 15. August 1945, knapp eine Woche nach dem Abwurf der zweiten Atombombe, wandte sich der japanische Kaiser via Radio an sein Volk und verkündete die Kapitulation. Der Zweite Weltkrieg, der so viel Leid über die Welt gebracht hatte, war zu Ende.