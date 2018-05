Jerusalem. (dpa) Die Haupthindernisse:

SICHERHEIT: Bei Selbstmordanschlägen palästinensischer Terroristen sind viele Israelis ums Leben gekommen. Die radikalislamische Hamas schoss Tausende Raketen auf israelische Grenzstädte. Israel betont, es werde keinen Palästinenserstaat geben, solange die Sicherheit des jüdischen Staates nicht garantiert sei.

GRENZEN: Die Palästinenser wollen ihren Staat im Westjordanland, im Gazastreifen sowie in Ostjerusalem einrichten. Dabei wollen sie jene Grenzen, wie sie vor der israelischen Besatzung im Sechstagekrieg von 1967 bestanden. Aus dem Gazastreifen hat sich Israel 2005 zurückgezogen. Israel will aber seine großen Siedlungsblöcke im Westjordanland ebenso behalten wie eine Militärpräsenz im Jordantal an der Grenze zu Jordanien. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat seine Bereitschaft zum Gebietsaustausch signalisiert, lehnt jedoch eine längere Militärpräsenz der Israelis ab.

JERUSALEM: Der künftige Status der Stadt mit heiligen Stätten von Juden, Muslimen und Christen ist besonders heftig umstritten. Israel beharrt auf Jerusalem als seiner «ewigen und unteilbaren» Hauptstadt. Dagegen beanspruchen die Palästinenser den von Israel annektierten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt ihres künftigen Staates. Dort liegt die Klagemauer, heute der heiligste Ort für Juden.

SIEDLER: Inmitten von knapp drei Millionen Palästinensern leben Schätzungen zufolge gut eine halbe Million israelische Siedler im Westjordanland und in Ost-Jerusalem. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Betselem gibt es im Westjordanland 125 von Israel genehmigte sowie etwa 100 «wilde» Siedlungen, die trotzdem vom Staat unterstützt werden. 2013 kündigte Israel trotz laufender Friedensverhandlungen den Bau Tausender neuer Siedlerwohnungen an. Israel betont aber, die meisten von ihnen entstünden in den Gebieten, die auch bei einer Friedensregelung bei Israel bleiben sollten.

FLÜCHTLINGE: Als Folge der Kriege 1948/49 und 1967 gibt es nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes UNRWA in den Palästinensergebieten sowie in Israels Nachbarländern etwa fünf Millionen registrierte Flüchtlinge und deren Nachkommen. Sie sollen nach dem Willen Israels kein Recht auf Rückkehr nach Israel erhalten. Die Palästinenser beharren offiziell auf einem Rückkehrrecht nach Israel, was die Juden dort absehbar zur Minderheit machen würde. Ersatzweise haben die Palästinenser eine «faire» Lösung gefordert.

