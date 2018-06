Schon der Auftakt war teuer: Hillary Clinton erklärte ihren Anhängern in New York vor schönster Kulisse und im Beisein von Ehemann Bill, dass sie zur Kandidatur für die Präsidentschaftswahl bereit ist. Ganz links auf dieser Seite die bisher bekannten, aussichtsreichen Kandidaten. Foto: dpa

Noch 500 Tage bis zur US-Präsidentenkür 2016 - Neben den chancenreichen Kandidaten treten auch viele "Nobodys" an

Von Peter W. Schroeder, RNZ Washington

Washington. Am 8. November nächsten Jahres werden knapp 200 Millionen US-Bürger zu den Wahlurnen gebeten. Und nach dem Wahltag werden die Vereinigten Staaten einen neuen Präsidenten oder erstmals eine Präsidentin haben. Aber auch nach der Wahl bleibt der derzeitige Amtsinhaber Barack Obama noch mehr als zwei Monate im Amt. Denn vereidigt werden Nachfolger oder Nachfolgerin erst Ende Januar 2017.

In den kommenden 500 Tagen müssen Amerikaner und der Rest der Welt einiges erdulden: Unter anderem die mit Kosten von geschätzt mehr als vier Milliarden Dollar (3,6 Milliarden Euro) wieder einmal teuerste Wahlschlacht der Geschichte. Ihre Zutaten: Ein endloses Bombardement mit oft bizarren Wahlauftritten hauptsächlich in den Medien, schier endlose Wahlversprechen, an die sich hinterher niemand mehr erinnert, und traditionell jede Menge Skandale.

Und welche Akrobaten werden die Öffentlichkeit in den kommenden 500 Tagen in der Wahlzirkus-Manege heimsuchen? Durchschnittsamerikaner haben längst die Übersicht verloren, wer alles Präsident werden will. Beim Wahlleiter der "Federal Election Commission" haben sich mehr als 400 Kandidaten und Kandidatinnen angemeldet. Erfahrungsgemäß werden es bis zum Wahltag noch sehr viel mehr werden. Bei vergangenen Wahlen sind schon Stimmen für Jesus, den Papst, für nachweislich Tote, für Mickey Mouse, und auch für "Bello Jones" und "Tschirpo Miller" abgegeben worden. "Bello" war ein Pudel und "Tschirpo" ein Kanarienvogel. Beide schafften es als sogenannte "Write-in"-Kandidaten in die Zählstatistik. Als Spezialität amerikanischer Wahlen können US-Wähler ihre Stimme für was auch immer sie wollen abgeben.

Der aktuellen Kandidatenstatistik des Wahlleiters zufolge bewerben sich zurzeit bei den Demokraten, der Partei des amtierenden Präsidenten, landesweit fünf "nationale" Kandidaten ums Präsidentenamt. Hinzu kommen noch weitere 66 Bewerber mit Demokraten-Parteibuch, die nur in Teilen des Landes um Stimmen kämpfen. Bei den Republikanern sind bereits 103 Profi- und Amateurpolitiker scharf aufs Präsidentenamt: 19 von der Partei unterstützte "nationale" Bewerber und 84 örtlich begrenzt kämpfende Parteifreunde.

Natürlich gibt es auch in den USA viele Parteien. Neben den Demokraten und den Republikanern drängen Vertreter von 22 "sonstigen" Parteien ins Rampenlicht. Acht dieser Parteien haben landesweit um Stimmen werbende Kandidaten angemeldet: Die "Amerikanische Unabhängigkeitspartei", "Die Grünen", die "Verfassungspartei", die "Amerikanische Freiheitspartei", die "Partei für Frieden und Freiheit", die "Libertäre Partei", die "Sozialistische Partei" und die "Gerechtigkeitspartei". Hinzu kommen noch die Hundertschaften von regionalen, "unabhängigen" oder von keiner Partei aufgestellten Bewerber.

Schon 500 Tage vor der Wahl steht fest, dass eine oder einer der offiziellen fünf Kandidaten der Demokraten oder einer der 19 "sanktionierten" Republikaner ins Weiße Haus einziehen wird. Alle übrigen Bewerber wissen natürlich, dass sie chancenlos sind. Aber sie können nicht anders. Etliche sind besorgte "Überzeugungstäter", die Normal-Politiker für unfähig, korrupt oder schlicht beschränkt halten: Wie etwa beim letzten Präsidentschaftsrennen vor vier Jahren eine Großmutter aus Kansas, die den Dollar-Schein-Aufdruck "Wir vertrauen auf Gott" endlich durchsetzen und als Präsidentin alle "verfluchten Ungläubigen" deportieren wollte.

Andere Bewerber treibt Geltungsdrang in die Wahlmanege. Bei jedem Wahlgang reizt einige "Kandidaten" auch die gesetzlich garantierte Möglichkeit zum Spendensammeln. Ein Wahlprogramm zu haben, ist nicht Pflicht. Im Vollbesitz der geistigen Kräfte zu sein, muss auch niemand nachweisen. Deshalb bemühten sich schon mehrere Patienten in psychiatrischen Krankenhäusern um den Umzug ins Weiße Haus. Wer hat Chancen?

