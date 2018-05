Die Ressortchefin auf dem Familiengipfel: Kristina Schröder will Müttern die Rückkehr in Vollzeitarbeit gesetzlich garantieren. Aus der FDP und der Wirtschaft gibt es Widerstand. Foto: dpa

Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Mehr Zeit für Familien? Regierung, Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbände haben bei einem Familiengipfel über flexiblere Arbeitszeiten für Eltern beraten. "Da sind alle gefragt", nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) insbesondere die Unternehmen in die Pflicht. Es gebe bei diesem Thema "mit Sicherheit keine Einheitslösungen". Was nutzt Eltern am meisten? Wie flexibel sind die Arbeitszeiten? Hintergründe zum Berliner Familiengipfel.

Wie zufrieden sind Eltern in Deutschland mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie?

Laut "Familienmonitor 2012" des Allensbach-Instituts wünschen sich 89 Prozent der Bundesbürger flexiblere Arbeitszeiten, um den Bedürfnissen der Familie besser gerecht zu werden. Die Hälfte aller Väter würde gerne die eigene Arbeitszeit reduzieren. Frauen wünschen sich Entlastung im Familienalltag - etwa durch eine bezahlte Haushaltshilfe. Drei Viertel der Eltern von Kindern unter 16 Jahren wünschen sich mehr Zeit für die Familie. Eine andere Umfrage zeigt: Vier von zehn Frauen bereuen im Nachhinein aus Karrieregründen, Elternzeit genommen zu haben.

Wie teilen sich Eltern Arbeit und Kindererziehung auf?

Der Vater mit Vollzeitjob, die Mutter zu Hause bei den Kindern oder mit Teilzeit-Arbeit - ein Familienmodell, das in Deutschland weit verbreitet ist. Nach einer Studie des Hans-Böckler-Instituts arbeiten Väter in Westdeutschland jede Woche 17 Stunden mehr in ihrem Beruf als Mütter. Die Teilzeit-Quote bei Frauen ist hoch. Mehr als die Hälfte der Mütter arbeitet Teilzeit, viele in Minijobs.

Was hat der Familiengipfel gebracht?

Es gab keine greifbaren Ergebnisse, statt dessen Diskussionen und Appelle: Die Kanzlerin warb vor Gewerkschaften und Arbeitgebern für ein familienfreundlicheres Arbeitsleben. Künftig soll die Regierung einmal jährlich einen Bericht über Fortschritte bei Teilzeitangeboten, flexiblen Arbeitszeiten und Kinderbetreuung vorlegen. Die Wirtschaft bekräftigte beim Spitzentreffen mit der Kanzlerin, sich weiter für eine flexible und familienbewusste Arbeitszeitgestaltung einzusetzen.

Was ist zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie geplant?

Die Bundesregierung setzt auf den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung für Unter-Dreijährige. Ab August 2013 gilt für diese Altersgruppe ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Relativ neu ist der Vorschlag von Familienministerin Kristina Schröder und Arbeitsministerin Ursula von der Leyen, einen Rechtsanspruch auf Rückkehr in Vollzeitarbeit einzuführen. Allzu oft werde Teilzeitbeschäftigung insbesondere für Frauen zur "Sackgasse", so die Argumentation der beiden CDU-Ministerinnen. Die FDP ist gegen diesen neuen Rechtsanspruch.

Welche Bestimmungen gelten bisher für Eltern bei den Arbeitszeiten?

Gesetzlich verankert ist bislang nur ein Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit. Er gilt in Unternehmen mit mehr als 15 Mitarbeitern und kann nur aus wichtigen betrieblichen Gründen abgelehnt werden - etwa wegen wesentlicher Beeinträchtigung des Arbeitsablaufs. Einen Rechtsanspruch auf Rückkehr in Vollzeitbeschäftigung gibt es bisher nicht.

Wird Familienpolitik zum großen Thema im Bundestagswahlkampf?

Familienpolitik gilt nicht mehr als "Gedöns", sondern längst als wichtiges Politikfeld für alle Parteien. Die CSU dürfte vor allem darauf verweisen, das Betreuungsgeld durchgesetzt zu haben. In der Union wird bereits über einen Umbau des Ehegatten- zum Familiensplitting nachgedacht. SPD und Grüne zielen dagegen auf ein Abschmelzen des Ehegattensplittings. Die Sozialdemokraten wollen zudem einen Kindergeldzuschlag für Geringverdiener durchsetzen.