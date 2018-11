Von Christian Altmeier

Heidelberg. Katja Keul (44/Foto: dpa) ist seit 2009 Mitglied des Bundestags und Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen. Gemeinsam mit ihren Fraktionskollegen Hans-Christian Ströbele und Claudia Roth hatte Keul vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen geklagt, dass das Parlament erst nachträglich von bereits genehmigten Rüstungslieferungen ins Ausland erfährt. Von 1989 bis 1994 studierte die gebürtige Berlinerin Rechtswissenschaften in Heidelberg.

Frau Keul, wie bewerten Sie das Urteil des Verfassungsgerichts?

Das Urteil stellt zumindest einen Teilerfolg für uns dar. Die Klage stützte sich ja darauf, dass die Bundesregierung im Jahr 2011 nicht die Frage beantworten wollte, ob Panzer für Saudi-Arabien genehmigt worden sind. Das Gericht stellt nun klar, dass diese Frage hätte beantwortet werden müssen. Einen Großteil unseres Anliegens haben wir aber nicht erreicht. Wir wollten auch Informationen zu den Vorbescheiden haben. Hier hat das Gericht gegen uns entschieden. Das ist schon sehr enttäuschend, weil die Vorbescheide den Moment darstellen, in dem die außen- und sicherheitspolitische Abwägung innerhalb der Bundesregierung stattfindet.

Welche praktischen Auswirkungen wird das Urteil nun haben?

Es steckt einiges Positives in dem Urteil hinsichtlich der Informationen, die uns die Regierung geben muss, sobald eine Ausfuhrgenehmigung erteilt ist. Das geht zum Teil deutlich über die bisherige Informationspraxis hinaus. Diesen Teil des Urteils werden wir uns noch einmal gründlich vornehmen, um dann unsere Arbeit entsprechend darauf einzustellen. In den laufenden Verfahren wird sich die Regierung aber nach wie vor hinter der Geheimhaltung verbergen können.

Ist es für die Arbeit der Regierung denn nicht sinnvoll, wenn die Vorbescheide der Geheimhaltung unterliegen?

Der Kernbereich der Exekutive ist dann nicht mehr gegeben, wenn etwas nach außen dringt. Und wenn ein Vorbescheid erlassen wird, bekommt den ein Dritter zur Kenntnis, nämlich das ausführende Unternehmen. Und da gibt es dann schon eine gewisse Verbindlichkeit, wo wir nicht nachvollziehen können, warum die Rüstungsindustrie Kenntnis haben kann, die Opposition im Bundestag aber nicht.

Ganz konkret: Über welche Rüstungsgeschäften der Vergangenheit, die Ihnen inzwischen bekannt sind, hätten Sie gerne früher Bescheid gewusst?

Zum Beispiel wurde im Mai 2013 der Export von Leopard-Kampfpanzern nach Katar genehmigt. Das wissen wir nur, weil die Firma es öffentlich gemacht hat. Dieses Geschäft im Wert von 1,8 Milliarden Euro taucht bislang in keinem Bericht auf. Das ist nicht nachvollziehbar und das ist aus meiner Sicht auch nicht mit dem jetzigen Urteil in Einklang zu bringen, denn eine Genehmigung nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz ist abschließend. In dem Moment endet daher auch das Geheimhaltungsrecht der Bundesregierung.

Wie sollten Waffenexporte denn künftig gehandhabt werden?

Es würde schon reichen, wenn die Richtlinien, die wir haben, endlich ernst genommen würden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Rüstungsexportrichtlinie, die unter der rot-grünen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden ist, nicht ausreicht, weil es nur eine freiwillige Selbstverpflichtungserklärung ist. Unsere Forderung ist es, diese Richtlinien in Gesetzesform zu beschließen, um ihnen so eine höhere Verbindlichkeit zukommen zu lassen.

Auch die Grünen haben in der Regierungsverantwortung die Exportpraxis also nicht wesentlich verändert?

Nein, auch in der rot-grünen Regierungszeit sind aus Sicht der Grünen viel zu viele Rüstungsexporte genehmigt worden. Deswegen gab es darüber auch öfter ernsthafte Auseinandersetzungen in der Koalition. Eine Konsequenz daraus war, dass man die Rüstungsexportrichtlinie auf den Weg gebracht hat, die aber nicht ausreicht, wie sich jetzt zeigt.