Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Zwei Altkanzler schlagen Alarm, stellen sich deutlich gegen Pegida. Helmut Schmidt und Gerhard Schröder (beide SPD) haben sich an einem öffentlichen Appell gegen die sogenannte Anti-Islamismus-Bewegung "Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" beteiligt.

Der frühere Regierungschef Schröder wiederholte seine Forderung nach einem "Aufstand der Anständigen", die er im Jahr 2000 nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge in Düsseldorf erhoben hatte. "Vor 14 Jahren gab es gegen Fremdenfeindlichkeit den ,Aufstand der Anständigen'. Den brauchen wir auch heute", sagte Schröder. Ausdrücklich würdigte er die Haltung von Kirchen und Parteien, die klar gegen Pegida Position bezogen hätten.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte in ihrer Neujahrsansprache deutliche Kritik an der Pegida-Bewegung geübt und vor Hetze und Hass gewarnt. Die Proteste appellierten an "dumpfe Vorurteile, an Fremdenhass und Intoleranz", erklärte jetzt auch Altkanzler Schmidt. Das sei nicht Deutschland. "Deutschland muss weltoffen und tolerant bleiben", forderte er.

Eine ganz große Koalition aus Politik, Wirtschaft und Prominenten aus Sport und Showgeschäft gegen Pegida. Großes Lob gestern für das klare Signal der Kirchen mit der Verdunkelung des Kölner Doms und auch andernorts am Montagabend als Protest gegen Pegida-Aufmärsche und Erleichterung, dass die Zahl der Gegendemonstranten deutlich angestiegen ist und inzwischen über der der Pegida-Anhänger liegt. Allerdings gab es auch Kritik, wie der Kölner Dom-Probst berichtet, den viele negative Mails erreicht hätten.

Die große Aufmerksamkeit, die die Pegida-Demonstrationen auch im Ausland und in der Berichterstattung einnehmen (s. "Internationale Reaktionen"), veranlasste am Montagabend Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zu einem Interview mit dem amerikanischen Nachrichtensender CNN. Im Gespräch mit CNN-Starmoderatorin Christian Amanpour zeigte sich der CDU-Politiker besorgt über die islamfeindlichen Proteste in Dresden. De Maizière versicherte, dass Deutschland seine Lektionen aus der Nazi-Zeit gelernt habe und heute eine wehrhafte Demokratie sei. Rechtsextremismus werde hierzulande konsequent bekämpft.

Nicht nur Regierung und Opposition sind inzwischen besorgt über das internationale Ansehen Deutschlands. Auch die Wirtschaft schlägt Alarm, fürchtet Konsequenzen und wirbt für Toleranz und Zuwanderung. Die Berichterstattung über die Pegida-Demonstrationen in Deutschland kann da abschreckend wirken. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) warnt: "Pegida schadet nicht nur unserem Land, es wirft auf ein schlechtes Bild auf Deutschland im Ausland." Daher sei es umso wichtiger, klarzustellen, dass diejenigen, die da auf einigen Straßen ihre Parolen rufen würden, nur "eine kleine Minderheit mit lauter Stimme" seien. Wer mit diffusen Ängsten spiele und Fremdenfeindlichkeit schüre, spreche nicht für die Mehrheit der Bevölkerung, stellte auch SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel klar. Parolen würden keine Fakten ersetzen, erklärte auch Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). "Deutschland braucht Zuwanderer."