Von Takis Tsafos

Athen. Im antiken Olympia lodert wieder das Olympische Feuer. Und Funken der Hoffnung gibt es inzwischen auch in der griechischen Regierungskrise: Die Sozialisten (Pasok) und die gemäßigte kleine Partei Demokratische Linke (Dimar) haben sich auf die Bildung einer breiten Koalition geeinigt. Das Problem: Andere müssen mitmachen. Ob das geht, soll möglichst noch diesen Freitag bei einem Treffen des Sozialistenchefs Evangelos Venizelos mit dem Vorsitzenden der Konservativen, Antonis Samaras, und dem Chef des Bündnisses der Radikalen Linken, Alexis Tsipras, geklärt werden.

Es ist das erste Mal seit den Wahlen am 6. Mai, dass sich zwei Parteien auf eine Kooperation einigen. Allerdings haben Pasok und Dimar zusammen nur 60 Sitze im 300-köpfigen Parlament und brauchen weitere Partner.

"Wir stimmen der Bildung einer Regierung aus mehreren Parteien zu, die das Land bis zu den Europawahlen 2014 führen könnte", sagte Dimar-Chef, Fotis Kouvelis. Zuvor hatte er sich mit dem Sozialistenchef Venizelos getroffen, der das Sondierungsmandat für die Bildung einer Regierung hat. Die Konservativen und das Bündnis der Radikalen Linken waren zuvor mit Versuchen gescheitert, eine Mehrparteienkoalition auf die Beine zu stellen.

Die angestrebte Koalition soll laut Kouvelis zwei Ziele verfolgen: Griechenland als Euroland zu erhalten und das Land stufenweise vom Sparprogramm zu lösen. Diese Regierung würde das neue Umfeld in Europa nutzen, um das Sparprogramm zu lockern und Griechenlands Gesellschaft wieder auf die Beine zu stellen, sagte er.

Pasok-Chef Venizelos begrüßte den Vorschlag der Demokratischen Linken. "Wir sind uns sehr nahe gekommen in unseren Ansichten." Es sei zwar kein Durchbruch, aber ein "gutes Omen". Venizelos wollte sich am Freitag mit Samaras und anderen Parteichefs treffen.

Rechnerisch könnten die Konservativen (108 Sitze) zusammen mit den Sozialisten und der Dimar regieren. Sie hätten gemeinsam 168 Stimmen, also eine bequeme Mehrheit im 300 Sitze umfassenden Parlament. Unklar war am Donnerstagabend, wie die Konservativen reagieren werden. Ihr Chef Samaras hatte in den vergangenen Tagen auf seiner Bedingung beharrt, dass Griechenland im Euroraum bleibt. Wenn das Sparprogramm gelockert werden könnte, dann wäre er auch dafür.

Unklar blieb auch, was die zweitstärkste Kraft im Parlament, das Bündnis der Radikalen Linken (Syriza) vom Koalitionsvorschlag hält. Parteikreise erklärten am Donnerstagabend, die etablierten Kräfte (Sozialisten und Konservative) suchten ein "linkes Alibi". Gemeint ist damit die Demokratische Linke. Eine offizielle Stellungnahme wurde erst nach dem Treffen Tsipras-Venizelos am Freitag erwartet.

Die griechischen Medien verglichen am Donnerstagabend die Regierungsbildung mit einem "Gordischen Knoten". Die Chancen für eine Koalitionsregierung lägen bei fünf Prozent, die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen bei 95 Prozent, hieß es im griechischen Radio zunächst. Nachdem die Einigung zwischen Sozialisten und der kleinen Linkspartei bekannt wurde, machte sich gedämpfter Optimismus breit.