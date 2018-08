Von Kathrin Frank

Heidelberg. Der gebürtige Mannheimer Peter Simon sitzt seit 2009 für die SPD im Europaparlament. Er hat sich als Berichterstatter des Parlaments damit befasst, wie Guthaben von Sparern bei Bankenpleiten besser geschützt werden können.

Ihr Spitzenkandidat Martin Schulz steht in der Kritik, weil er Sitzungsgelder als Parlamentspräsident kassiert hat für Tage, an denen er auf Wahlkampfveranstaltungen war. Eine unbedachte Aktion?

Es ist ein Beispiel dafür, dass Medien vor Wahlen gerne nach angeblichen "Geschichten" suchen, die typische Klischees über Politiker bestätigen. Ich war an einem der Tage, um die es geht, dabei. Da hatte er ab morgens um acht Uhr bis nach 22 Uhr einen vollen Terminkalender als Parlamentspräsident. Abends war er eine Stunde auf einer Wahlkampfveranstaltung in Offenburg, mit An- und Abfahrt zwei. Sein Arbeitstag dauerte 16 Stunden, davon ziehen Sie mal zwei Stunden Wahlkampf ab, das macht immer noch 14 Stunden als Parlamentspräsident. Es als unmoralisch hinzustellen, dass er an diesem Tag Sitzungsgeld bezogen hat, finde ich an den Haaren herbeigezogen.

Aber seit das Fernsehen über die Kritik berichtet hat, verzichtet Martin Schulz auf das Sitzungsgeld.

Falsch. Das hat nichts mit dem Bericht zu tun. Er hat mit dem Abschluss der letzten Sitzungswoche des Europaparlaments auf Sitzungsgelder jeglicher Art verzichtet. Das ist auch völlig konsequent. So läuft das bei allen anderen Abgeordneten auch.

Sprechen wir über Inhalte. Sie waren für einen Pfeiler der Bankenunion verantwortlich, die Einlagensicherung. Wie wirkt sich die für den gewöhnlichen EU-Bürger aus?

Der Einlagensicherungsfonds bewirkt, dass Sparer in Europa bei Bankenpleiten besser vor dem Verlust ihres Geldes bewahrt werden. Egal ob bei Insolvenz oder Bankenabwicklung, Guthaben sind bis zu einer Höhe von 100.000 Euro komplett geschützt, ohne Wenn und Aber. Um das zu gewährleisten, müssen die Banken in ganz Europa nationale Einlagensicherungsfonds für den Notfall aufbauen.

Parlament und Rat haben sich darauf geeinigt, dass 0,8 Prozent der gedeckten Einlagen in diesen Fonds einbezahlt werden müssen. Reicht das, um das Geld der Sparer zu schützen?

Bislang musste die Einlagensicherung bei Insolvenz relativ frühzeitig einspringen. Als ein Bestandteil der Bankenunion wird es aber künftig ein geordnetes Abwicklungsverfahren geben. Diesen Mechanismus haben wir derart ausgestaltet, dass es relativ unwahrscheinlich wird, dass die Einlagensicherung überhaupt zum Zug kommt. Denn wir haben jetzt das Bail-In-Prinzip, das heißt, Eigentümer und Gläubiger müssen zunächst ihren Beitrag leisten. Zusätzlich gibt es zudem einen von den Banken selbst finanzierten Abwicklungsfonds, aus dem Kosten gestemmt werden. Reicht der nicht aus, bestehen Nachschusspflichten der Banken in den Fonds. All dies nimmt den Steuerzahler bei Bankenrettungen aus der vordersten Schusslinie und setzt ihn ganz ans Ende der Haftungskette.

Warum hat sich das Parlament und haben auch Sie sich dann eigentlich 1,5 Prozent der gedeckten Einlagen für den Fonds gewünscht?

Diese Forderung der Kommission und des Parlaments stammt aus einer Zeit, als es die anderen Schutzmechanismen noch nicht gab. Nur wegen der Bankenunion als Gesamtkonstrukt war es für das Parlament tragbar, unter seine Forderung von 1,5 Prozent zurückzugehen. Ich hätte mir persönlich etwas mehr in dem Fonds gewünscht, aber durch die neuen gemeinsamen europäischen Instrumente zur Bankenaufsicht und Bankenabwicklung, sind die Steuerzahler bei Bankenpleiten besser geschützt als je zuvor. Trotzdem war es für mich wichtig, dass wir im neuen Gesetz eine Überprüfungsklausel festgeschrieben haben und damit nach fünf Jahren kontrollieren können, ob sich das Gesetz bewährt hat oder ob und wo es Änderungsbedarf gibt.