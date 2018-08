Eine Kombo zeigt Abu Bakr al-Bagdadi, den Anführer des IS (undatierter Screenshot aus einem IS-Video), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, am 07.12.2015 in Berlin) und den US amerikanischen Politiker Donald Trump (01.12.2015 in Waterville Valley, USA). Die drei Persönlichkeiten wurden vom Time Magazin zu den wichtigsten drei Personen des Jahres 2015 gekürt. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Diese Auszeichnung kommt wie gerufen. Das US-Nachrichtenmagazin "Time" hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Person des Jahres gekürt - wenn auch in wenig schmeichelhafter Gesellschaft: Auf Platz zwei folgt Abu Bakr al-Bagdadi, der Terror-Kalif des "Islamischen Staates", und hinter ihm der selten um eine reißerische Äußerung verlegene US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump.

Nicht immer ist die "Person des Jahres" ein Ruhmestitel. In der Ahnenliste finden sich auch Adolf Hitler, Josef Stalin gleich zweimal und der iranische Revolutionsführer Khomeini. Dieses Jahr allerdings ist "Time" voll des Lobes. Gleich dreifach habe die "Kanzlerin der freien Welt" gegen viele Widerstände Stellung bezogen: Bei der Rettung Griechenlands, beim Beschluss für einen Syrieneinsatz, und nicht zuletzt in der Flüchtlingskrise. Die deutsche Regierungschefin habe "mehr von ihrem Land verlangt, als die meisten Politiker wagen würden", schreibt das Blatt und würdigt, "wie sie sich der Tyrannei entgegenstellt und moralische Führung gibt - in einer Welt, in der es daran mangelt." Mit "Menschlichkeit, Großzügigkeit und Toleranz" habe Merkel gezeigt, wie Deutschland seine Stärken einsetzen könne, um zu retten statt zu zerstören.

Wenige Tage vor Beginn des CDU-Bundesparteitags bedeutet dies Rückenwind für Merkel im Streit über ihre Flüchtlingspolitik. Für Merkel sei die Auszeichnung "ein Ansporn für ihre politische Arbeit", kommentierte Regierungssprecher Steffen Seibert gestern.

Nicht nur aus der CSU, auch in den eigenen CDU-Reihen wird der Ruf nach Obergrenzen für die Aufnahme von Flüchtlingen laut. Der Parteinachwuchs Junge Union (JU) bringt einen entsprechenden Antrag beim Parteitag ein, wahrscheinlich auch der Wirtschaftsflügel und weitere Kritiker der Flüchtlingspolitik. Die Kanzlerin und Parteichefin will die Forderung nicht in den entscheidenden Antrag des Bundesvorstandes aufnehmen. Sie bleibt bei ihrem "Wir schaffen das!", auch wenn sie längst eine Wende eingeleitet hat und auf eine Reduzierung des Zustroms drängt.

Erst am Sonntagabend wird der Flüchtlings-Leitantrag vorgelegt. Viel Zeit für Änderungsanträge bleibt den Delegierten da nicht. Ob diese Strategie aufgeht, ist höchst ungewiss. Da keine Wahlen anstehen, wird die Abstimmung über den Flüchtlingsantrag zum Vertrauensvotum für die Kanzlerin.

Dass der "Kanzlerwahlverein" seine Vorsitzende dabei ernsthaft beschädigen könnte, damit rechnet niemand. Noch dazu drei Monate vor den wichtigen Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Da wäre ein Eklat beim Bundesparteitag, der am Montag in Karlsruhe beginnt, das falsche Signal.

So finden sich in dem fast 400 Seiten starken Antragsbuch auch zu anderen Themen keine brisanten Initiativen. CDU-Vize Julia Klöckner und ihr rheinland-pfälzischer Landesverband plädieren für ein "Integrationspflichtgesetz", das nicht nur Integration fördern, sondern vor allem auch fordern soll.

Für Gesprächsstoff könnte der Antrag der Zukunftskommission "Zukunft der Bürgergesellschaft" unter Leitung des CDU-Vizechefs Armin Laschet aus NRW sorgen. Er enthält die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz, die in der Partei höchst umstritten ist. So ließ CDU-Chefin Angela Merkel schon einmal klarstellen, dass dies für diese Legislaturperiode nicht auf der Agenda stehen wird.

Eigentlich sollte es der Parteitag von Generalsekretär Peter Tauber werden. Dessen Reform "Meine CDU 2017" und der Plan, die Partei jünger, weiblicher und bunter zu machen, dürfte im Schatten der Flüchtlingskontroverse bleiben.

Und worauf muss sich CSU-Horst Seehofer bei seinem Auftritt am zweiten Tag des CDU-Konvents gefasst machen? Er hatte Angela Merkel beim CSU-Parteitag in München zuletzt regelrecht düpiert. CDU-Vize Laschet gibt schon mal Entwarnung: "Christdemokraten sind höfliche und freundlichen Menschen."