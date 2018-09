Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Im gestern in Stuttgart vorgestellten Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten Jörg Klingbeil nehmen die Probleme aus der wachsenden Digitalisierung des Alltags großen Raum ein. "Die Datenspuren werden immer zahlreicher. Mit der allgegenwärtigen Datenverarbeitung wächst die Gefahr, dass persönliche Nutzungsprofile ausgewertet werden können und das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung auf der Strecke bleibt", umriss Klingbeil die Problematik.

Wer sich sozialer Netzwerke wie Facebook bedient, ist potenziell so betroffen wie die künftigen Nutzer intelligenter Stromzähler oder der via Navigationsgerät vom Arbeitgeber ständig geortete Außendienstmitarbeiter. Aber auch der Staat kann sich, wie der Einsatz des Staats-Trojaners zur Telekommunikationsüberwachung gezeigt hat, auf Computer aufschalten.

Im konkreten Fall hat das Landesamt, aufgeschreckt von der "hilfreichen Recherche" des Chaos Computer Clubs, das Landeskriminalamt besucht und festgestellt: "Der Einsatz war mangelhaft." Jörg Klingbeil bestreitet nicht, dass der Staat im Fall des Falles auch die Internet-Telefonie überwachen können muss. Es gehe aber nicht an, dass die Möglichkeiten der angemieteten Erfassungssoftware und damit die Missbrauchsmöglichkeiten dem LKA nicht bekannt waren. Kritik äußerte Klingbeil auch am Einsatz von Rechnern außerhalb Europas.

Bei der Fußball-EM in Polen und der Ukraine 2012 bahnt sich, fürchtet Klingbeil, ein massiver Datenschutzverstoß an. So gebe es Hinweise, dass das von der EU auch mit deutschem Geld geförderte Projekt INDECT getestet werden solle. Es vernetzt Überwachungskameras, Gesichtserkennungssoftware, Drohnen und Online-Recherchen. "Diese Totalüberwachung wäre in Deutschland verfassungswidrig", ist sich Klingbeil sicher. Ein ähnliches Projekt des KIT in Karlsruhe ist nach Bedenken des Landesamts vorläufig gestoppt worden.

Gewissermaßen Entwarnung gab der Datenschutzbeauftragte im Fall des Verdeckten Ermittlers in Heidelberg, der vor einem Jahr publik wurde. Anders als 1992, als das Landesamt die Tätigkeit von zwei Verdeckten Ermittlern in Tübingen als Verstoß gegen den Datenschutz bewertete, "ergab sich aus den Akten, dass es nicht um das Ausspähen einer bestimmten Szene - wie in der Öffentlichkeit vermutet - ging." Die gesetzlichen Voraussetzungen wie die Vorbeugung von Straftaten erheblicher Bedeutung schienen dem Landesamt gegeben, "daher konnte ich gegen diese Maßnahme keine durchgreifenden datenschutzrechtlichen Bedenken geltend machen", schreibt Klingbeil.

"Hochproblematisch" dagegen beurteilt er den Abgleich von Personalien mit Antiterrorlisten der EU und der Uno, wenn Bürger für einen Kurzurlaub Geld bei der Bank tauschen wollen. Mehrere Beschwerden von Bürgern, die 500 oder auch nur 300 Euro in Schweizer Franken gewechselt haben wollten und dafür ihren Personalausweis vorlegen mussten, beschäftigten den Datenschützer und bis auf Weiteres Bundesbank und Bundeswirtschaftsministerium.

Auch Kommunen gerieten mit einem längst inkriminierten Verfahren ins Visier: Auf der Suche nach Hundebesitzern, die für ihren Vierbeiner keine Steuern zahlen, fragten sich in mehreren Fällen städtische Mitarbeiter für eine "Hundebestandskontrolle" von Haus zu Haus durch. Eine flächendeckende Totalerhebung ohne konkreten Anlass aber ist aus Sicht des Datenschutzbeauftragten sei völlig unverhältnismäßig und schlicht "nicht rechtsmäßig".