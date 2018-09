Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) und seine Ehefrau Wiebke (r) begrüßen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Geburtstagsparty Philipp Röslers in der Classic Remise in Berlin. Foto: dpa

Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Die "Chefin" spart nicht mit Lob. Sie sei von Anfang an "total von dir begeistert" gewesen, wendet sich Angela Merkel an Philipp Rösler. "Ein Mensch, der Politik aus tiefer Überzeugung mache", lobt die Kanzlerin und gratuliert "ihrem" Stellvertreter "von Herzen" zum 40. Geburtstag: "Unterm Strich bist Du im besten Sinne ein liebenswerter Mensch."

Großer Bahnhof für Rösler am Dienstagabend bei dessen nachträglicher Geburtstagsfeier in einem edlen Berliner Oldtimer-Salon: Nicht nur Merkel ist da, sondern Röslers Kabinettskollegen, der liberale Übervater Hans-Dietrich Genscher und 1100 weitere Gäste. Höchste Ehren für einen, der noch vor wenigen Wochen als Parteichef auf Abruf galt. Doch nach der Niedersachsen-Wahl scheint die Machtfrage in der FDP geklärt, allzu große Sorgen um seine Wiederwahl als Parteichef am übernächsten Woche muss sich Rösler nicht machen.

Insofern feiert er hier - zwischen jahrzehntealten Maseratis, glänzenden Porsche- und Horch-Modellen - nicht nur seinen Geburtstag, sondern seinen Neustart. "Deutschland ist das coolste Land der Welt", sagt Rösler stolz, als er auf seinen langen Weg von Waisenkind in Vietnam zum Vizekanzler zu sprechen kommt: "Ja, ich bin nicht hier geboren, aber ich fühle mich hier immer zu Hause" - Patriotismus in moderner Form.

Entwicklungsminister Dirk Niebel, der den FDP-Chef noch Anfang Januar beim Stuttgarter Dreikönigstreffen indirekt zum Rückzug aufgefordert hatte, ist jetzt wieder auf Kuschelkurs. Er überreichte dem Jubilar einen Rugbyball mit dem Hinweis: "Rugby und Politik - das ist beides Raufen nach Regeln." Auch Rainer Brüderle, der im Machtkampf mit Rösler den Kürzeren gezogen hatte, zeigt sich nun loyal. Rösler habe die Kapitänsbinde, stellt Brüderle klar, und er selbst sehe sich als Mittelstürmer, der die Tore schießen wolle. Späte Genugtuung für Rösler.

Rösler gibt sich locker und blickt ironisch auf die Machtkämpfe zurück. "Ich will nicht Vorsitzender der FDP werden, und Angela ist eine der wenigen im Saal, die nicht Vorsitzende der FDP werden will", ruft Rösler in den Saal und strahlt übers ganze Gesicht. Wer zuletzt lacht, lacht am besten? Es ist, als wolle genau das Geburtstagskind genau das sagen.