Von Anne-Beatrice Clasmann

Berlin. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) geht voll in seinem Amt auf. Egal ob es um das Schicksal syrischer Flüchtlinge geht, frierende Menschen in der Ukraine, Hungernde in Afrika oder die Ausbeutung von Näherinnen in Asien: Müller ist zur Stelle. Wer sich ihm bei seinen Vorhaben für mehr Menschlichkeit und Gerechtigkeit in den Weg stellt, sollte aber auf der Hut sein. Denn der Minister, der in jungen Jahren mit Hardliner-Positionen zu Abtreibung und Drogenhandel von sich reden gemacht hatte, holt notfalls schnell die Moralkeule heraus.

Für den Katholiken aus Schwaben gibt es meist nur Schwarz und Weiß - Wahrheit oder Heuchelei. So ist es auch bei dem Textilbündnis, zu dem er deutsche Unternehmen und Verbände eingeladen hat. Zwar will er den Verweigerern, die seinen Pakt gegen Ausbeutung und Umweltzerstörung nicht unterzeichnen wollten, weiterhin die Tür offenhalten. Verzeihlich findet er ihr Zögern aber nicht. Er wolle in der Textilbranche künftig "Wahrheit und Klarheit", sagt Müller streng.

Auf die Frage, ob er von den Verbänden und Firmen, die ihm einen Korb gegeben haben, denn jetzt enttäuscht sei, antwortet er mit ernster Miene: "Enttäuschung, so eine Kategorie gibt es in der Politik ganz selten. Enttäuscht bin ich von Freunden, nicht von Wirtschaftsverbänden." Mit anderen Worten: Freundschaft und Politik, das sind für Müller, der für seine Weltverbesserer-Ideen in der Union bisweilen Kopfschütteln erntet, zwei verschiedene Paar Stiefel.

Es wäre wohl naiv, zu glauben, dass Müller jetzt auf der anderen Seite des Spektrums neue politische Freunde finden könnte. Zwar erhält er im Bundestag auch von Linken, Sozialdemokraten und Grünen regelmäßig Applaus, wenn er sagt, der Hunger in Afrika sei ein Skandal, den unsere Überflussgesellschaft nicht ausblenden dürfte. Doch einen CSU-Minister gut zu finden, der seinen Job nach Einschätzung von Parlamentariern wichtiger nimmt als die Interessen seiner Partei, das will dann doch keiner sagen. Deshalb bekommt Müller auch von dieser Seite immer wieder kräftig eingeschenkt. "Müller hat es versemmelt", erklärte die Grüne Renate Künast diese Woche, bevor der Minister sein Textilbündnis überhaupt aus der Taufe gehoben hatte.

Im Bundesentwicklungsministerium und seinen angegliederten Institutionen halten viele Müller für einen Glücksgriff, obwohl er sich mit seiner etwas sperrigen, unironischen Art medial schlecht verkaufen lässt. Das gilt zumindest im Vergleich mit seinem Amtsvorgänger Dirk Niebel (FDP). Dass Niebel damals die vielen verschiedenen Institutionen der Entwicklungshilfe unter dem Dach der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zusammenfasste, rechnen ihm zwar heute fast alle hoch an. Insgesamt fasst man die Ära unter dem liberalen Ressortchef aber hausintern gerne unter dem Begriff "Niebel-Delle" zusammen.

Müller schafft es als Konservativer bisher ganz gut, ein Ministerium zu leiten, dessen Belegschaft in dem Ruf steht, eher linkem und grünem Gedankengut zugeneigt zu sein. Dass er jedes Mal, wenn er irgendwo Hilfsgüter an Hungernde oder Vertriebene übergibt, als "Foto-Minister" kritisiert wird, damit scheint er sich inzwischen abgefunden zu haben. Und auch davon, dass ihn in Unionskreisen neuerdings so mancher "merkwürdig" findet, lässt er sich als moralischer Überzeugungstäter keineswegs beirren.