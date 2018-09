Autor Wilfried Bos kritisiert die Ungleichheit im Bildungssystem - Schüler mit Migrationshintergrund "systematisch unterschätzt" - Anspruch auf Ganztagsschule?

Von Tobias Schmidt

Berlin. Er ist Chef des Dortmunder Instituts für Schulentwicklungsforschung, Professor Wilfried Bos. Er leitete für Deutschland die internationalen Leistungsstudien Timmss- und Iglu und ist nun mitverantwortlich für die aktuelle Studie "Bildungschancen 2017".

Herr Bos, immer mehr ausländische Kinder brechen die Schule ab. Was steckt hinter der Entwicklung?

Das liegt daran, dass die Zahl der ausländischen Kinder stark gestiegen ist. Es ist für die Lehrer noch schwerer geworden, diese Kinder zu erreichen und ihnen zumindest zu einem Hauptschulabschluss zu verhelfen. Dabei ist die Lage im Ruhrgebiet weit dramatischer als etwa in Oberammergau. In NRW hat die Politik reagiert: ’Deutsch als Zweitsprache’ gehört zur Lehrerausbildung. Aber bis die neuen Lehrer im Beruf sind, werden Jahre vergehen. Eine neue Bildungsinitiative für alle Lehrer muss gestartet werden, damit sie lernen, mit ausländischen Kindern umzugehen.

Auch die soziale Herkunft ist noch immer entscheidend. Kinder aus schwierigen Verhältnissen hinken in der Regel zwei bis drei Jahre hinterher. Versagt hier das deutsche Schulsystem?

Es gibt Fortschritte seit dem Pisa-Schock vor 15 Jahren. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin wollen. Kinder mit Migrationshintergrund oder aus unteren Schichten werden massiv benachteiligt und systematisch unterschätzt. Sie müssen deutlich höhere Leistungen erbringen, um von ihren Grundschulen aufs Gymnasium geschickt zu werden. Bei gleicher Leistung hat der Professorensohn rund drei Mal höhere Chancen.

Kinder aus Sachsen sind am Ende der Schullaufbahn drei Jahre weiter als die aus Bremen. Fällt die Bildungsrepublik Deutschland auseinander?

Das lässt sich so allgemein nicht sagen, es kommt auf die verschiedenen Indikatoren an. Der Osten tut sich insgesamt schwerer mit Kindern mit Migrationshintergrund, wobei Brandenburg gut dasteht. Was die Leistungen anbelangt, steht der Süden etwas besser da, auch wenn Baden-Württemberg eingebrochen ist.

Ist ein Zentral-Abi notwendig, um die enormen Unterschiede zwischen den Bundesländern zu überwinden?

Es ist lange überfällig, bundesweit einheitliche Bildungsstandards zu schaffen, gleiche Abi-Prüfungen durchzuführen. Nur dann können wir die Länder ja auch vergleichen und herausfinden, wer wo nachsteuern muss. Es gibt erste Schritte. Lehrer und Abiturienten sind mit zentralen Prüfungselementen zufrieden, denn das Abitur wird berechenbarer und mehr Schüler erreichen gute Noten.

Sie und Ihre Kollegen sprechen sich für den Ausbau der Ganztagsschulen aus, fordern einen Rechtsanspruch. Zeigt nicht Bayern, wo nur 15 Prozent im Ganztag sind, aber überdurchschnittliche Leistungen erbringen, dass das Schulsystem nicht entscheidend ist?

Ein Ziel der Ganztagsschule ist es, die demografische Delle auszugleichen. Wir brauchen in Zukunft bis zu 500.000 qualifizierte Einwanderer pro Jahr, um die Stellen besetzen zu können. Und wir müssen Frauen das Arbeiten ermöglichen. Dazu hat der Ganztagsausbau schon viel beigetragen. Noch nicht gelungen ist es, die Potenziale der Schüler aus unteren Schichten und mit ausländischen Wurzeln stärker zu fördern. Dazu ist eine Qualitätsoffensive für den Ganztag notwendig!

Wie hat Baden-Württemberg abgeschnitten?

Beim Anteil der Förderschüler, die an normalen Schulen unterrichtet werden, gehört Baden-Württemberg mit knapp 30 Prozent zu den Schlusslichtern, daran ist zu arbeiten. Auch in Sachen Ganztagsschule hinkt das Land deutlich hinterher, nur zwei von zehn Schülern sind im Ganztag. In der Spitzengruppe liegt Baden-Württemberg dafür beim Sprung von der Grundschule ins Gymnasium, den schaffen fünf von zehn Schülern. Und die Quote der Sitzenbleiber ist mit 1,8 von 100 Schülern erfreulich gering.