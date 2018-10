Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Erfolgsgeschichte oder Enttäuschung? 25 Jahre nach der friedlichen Revolution in der DDR und dem Fall der Berliner Mauer zieht die Bundesregierung eine positive Bilanz der Anstrengungen zum Aufbau Ost. "Die Annäherung der Lebensverhältnisse in Ost und West ist weitgehend gelungen", erklärt Iris Gleicke (SPD), die Ost-Beauftragte der Bundesregierung, als sie gestern vor der Hauptstadtpresse in Berlin den Jahresbericht Deutsche Einheit 2014 vorstellt. Die Wirtschaft im Osten stehe auf einem breiten Fundament, die Infrastruktur sei in hervorragendem Zustand.

Dabei erhält der neue Regierungsbericht auch weniger erfreuliche Befunde: Der Osten hinkt weiter hinter, die Wirtschaftskraft fällt um ein Drittel geringer aus als in den westdeutschen Ländern. Die Arbeitslosenquote liegt deutlich höher als im Westen und das Steueraufkommen ist geringer. Die jährlichen Pro-Kopf-Steuereinnahmen liegen im Osten im Schnitt bei 937 Euro, im Westen bei 1837 Euro.

Quo vadis, Soli? Wird es auch nach 2019, wenn der Solidarpakt II ausläuft, eine besondere Förderung für Ostdeutschland geben? Schon seit Wochen läuft der Milliarden-Poker um die Zukunft der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Kürzlich erst hatte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) den Solidaritätszuschlag in Frage gestellt. Er preschte mit der Idee vor, den Soli auslaufen zu lassen, im Gegenzug aber Steuern zu erhöhen, so dass unterm Strich keine Einnahmeverluste entstehen würden.

Die Ost-Beauftragte der Bundesregierung besteht aber auf einer weiteren Förderung bedürftiger Regionen des Ostens. "Sonst war die ganze bisherige Aufbauarbeit im Osten für die Katz, und er hängt für immer und ewig am Tropf des Westens", so die SPD-Politikerin gestern. Ihr sei egal, aus welchem Topf das Fördergeld komme. Die Debatte über die Zukunft des Solidaritätszuschlags ist in vollem Gange.

Bayern fordert einen radikalen Schnitt. "Es ist klar, dass 2019 der Solidarpakt auslaufen wird", erklärte Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "30 Jahre Solidarität mit den ostdeutschen Bundesländern sind erfolgreich gewesen. Moderne Infrastruktur ist nicht nur eine Aufgabe in Ostdeutschland, sondern ein Thema von nationaler Bedeutung." Solidarität werde es auch in Zukunft geben, aber mit allen strukturschwachen Regionen.

Vor allem aus SPD-regierten Bundesländern wie Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen kommt die Forderung nach Einnahmen in gleicher Höhe wie jetzt beim Soli. Im Jahr 2020 wird der Solidaritätszuschlag nach Schätzungen bis zu 18 Milliarden Euro einbringen. "Wir können auf die Einnahmen nicht verzichten. Da besteht Konsens zwischen Bund und Ländern", erklärte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kürzlich im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Es soll unterm Strich nicht zu einer Steuererhöhung kommen." Deutschlands Infrastruktur müsse wieder auf Vordermann gebracht werden.

"Es muss insbesondere mehr in Bildung investiert werden. Außerdem brauchen wir eine Lösung für die Altschulden der Länder", sagte Weil weiter. Die Verhandlungen über diese Punkte würden sehr schwierig. Nordrhein-Westfalen Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) favorisiert derweil ein Festhalten am Solidaritätszuschlag und plädiert wie Weil dafür, die Mittel zur Modernisierung der deutschen Infrastruktur einzusetzen.