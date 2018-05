Ausländische Dienste stellen Kooperation infrage - Immer neue Vorwürfe in der BND-Affäre

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Angela Merkel in der Klemme. Die Kanzlerin gerät in der BND-Affäre immer stärker zwischen die Fronten. Ausländische Geheimdienste haben den Bundesnachrichtendienst offenbar vor einer Gefährdung der Zusammenarbeit gewarnt, sollte die Bundesregierung geheime Informationen im Rahmen der Aufklärung preisgeben, heißt es aus Sicherheitskreisen. Sollte also das Kanzleramt die Liste der Suchbegriffe an den Bundestag liefern, die der amerikanische Geheimdienst NSA an den BND gegeben hatte, droht Ungemach aus Washington. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit der Dienste stünde zur Disposition.

In Zeiten des internationalen Terrorismus sind deutsche Ermittler auf Informationen aus dem Ausland angewiesen. Eine Gefährdung der Inneren Sicherheit würde Merkel wohl kaum in Kauf nehmen. Doch entscheidet sich die Kanzlerin gegen die Weitergabe der Suchbegriff-Liste an das Parlament, droht Ärger mit der Opposition.

In der Union reagiert man scheinbar gelassen: "Die Warnungen ausländischer Nachrichtendienste, die Zusammenarbeit nicht zu gefährden, sind zwar ernst zu nehmen. Aber ich bin mir sicher, dass auch die befreundeten westlichen Dienste zu schätzen wissen, dass sie von der Zusammenarbeit mit dem BND selbst profitieren", erklärte gestern Stephan Mayer (CSU) im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Der Innenpolitiker verweist auf die besondere Expertise des BND in der Ukraine und im Nahen Osten. "Auch befreundete westliche Partner müssen akzeptieren, dass die parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste und auch die weitgehenden Rechten von Untersuchungsausschüssen in unserer demokratischen Grundordnung einen sehr hohen Stellenwert haben."

Heftige Kritik kam von den Grünen: "Das ist ein dreister Erpressungsversuch der Geheimdienste, den die Bundesregierung scharf zurückweisen muss. Zur gemeinsamen Terrorismusbekämpfung gehört es sicher nicht, dass europäische Politiker oder deutsche Unternehmen ausgespäht werden sollen", erklärte der Chef der Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter gegenüber unserer Berliner Redaktion. Den Geheimdiensten müsse klar sein: "Sie agieren nicht im rechtsfreien Raum." Es zeige sich, dass die Kontrolle der Geheimdienste gestärkt gehöre. Hofreiter bekräftigte die Forderung, dass der NSA-Ausschuss Zugang zu jenen rund 2000 Spähzielen der NSA erhalten soll, die der BND 2013 nach den Snowden-Enthüllungen aussortiert habe. "Unter diesen Spähzielen sollen europäische Politiker, Top-Beamte und europäische Regierungsstellen sein - das sind alles keine Terrorverdächtige", erklärte Hofreiter. "Mit dem Verschleiern und Vertuschen muss Schluss sein, damit die gesamte Dimension der Affäre aufgeklärt werden kann." Hofreiter fordert speziell die SPD auf, den Antrag der Grünen auf Zugang zu den Suchlisten zu unterstützen.

Die Opposition wirft der Regierung Täuschung der Öffentlichkeit in der NSA-Affäre vor und sieht sich durch die jüngsten Veröffentlichungen bestätigt. Danach hätten sich Mitarbeiter des Kanzleramtes 2013 anders als damals behauptet, nie intensiv für ein Anti-Spionage-Abkommen mit Washington eingesetzt. Aus internen Mails zwischen Merkels außenpolitischem Berater Christoph Heusgen und Vertretern der US-Administration gehe hervor, dass die amerikanische Seite eine solche Regelung auch nie in Aussicht gestellt habe, berichtet die Süddeutsche Zeitung.

Laut jüngsten Meldungen soll die NSA auch versucht haben, mithilfe des BND den Siemens-Konzern auszuspionieren. Grüne und Linke drängen auf Aufklärung. Auch der Koalitionspartner SPD macht Druck. Die Nervosität in der Großen Koalition steigt.