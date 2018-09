Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Wenn der Begriff Roma fällt - welche Bilder tauchen dann vor dem inneren Auge einer Mehrheit der Bevölkerung auf? Vermüllte Siedlungen, bettelnde Frauen, "Diebesbanden"? So legen es zumindest aktuelle Umfragen nahe, wonach 47 Prozent für eine Verbannung von Sinti und Roma aus den Innenstädten plädieren, 56 Prozent glauben, Angehörige der Minderheit neigten zur Kriminalität, fast ebenso viele wollen diese nicht in ihrer Nähe wissen. Purer Rassismus. Und großer Unsinn führt man sich allein den nüchternen Fakt vor Augen, dass derzeit rund 70.000 Sinti und Roma "ganz normal" in Deutschland leben. Doch Vorurteile existieren - und führen zu weiterer Diskriminierung.

"Antiziganismus ist in unserer Gesellschaft - und damit auch in unseren Medien - weit verbreitet und fest verankert", urteilt der Berliner Politologe Markus End, der für das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma eine entsprechende Studie anfertigte. In der Auswertung von TV- und Zeitungsbeiträgen sowie von Polizeimeldungen bemerkte er zwar: "Das Wort ,Zigeuner' wird heute sehr selten verwendet". Doch auch mit vermeintlich weniger diskriminierenden Begriffen habe sich wenig verändert. "Gemeint ist das Gleiche".

End nennt einige Beispiele, zum Beispiel aus der jüngsten Debatte um Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien. Plötzlich wurde pauschal, auch in seriösen Medien, von "Roma" gesprochen - was nicht durch die tatsächlichen Zahlen gedeckt war. "Antiziganismus gab aber den Nährboden, um die Migrationsdebatte zu radikalisieren", so End. Einige politische Kräfte knüpften daher an "tief verwurzelte Vorurteile" gegenüber Roma an und konnten so Stimmung machen. Heute scheint der Begriff "Armutszuwanderung" fest mit der Minderheit verknüpft.

Ein weiteres Beispiel: die Nennung der Minderheiten-Zugehörigkeit bei der Beschreibung von Tatverdächtigen. "Warum erfahre ich nichts von seiner Religion, von seiner politischen Haltung, ob er eher modern oder konservativ eingestellt ist?", fragt End. Dass nur das Schlagwort "Roma" falle, "hängt nicht mit der Relevanz zusammen, sondern allein mit den Stereotypen, die damit verbunden werden". Mit seiner Studie, so End, wolle er vor allem Journalisten für solche Mechanismen sensibilisieren. Jeder habe Vorurteile. "Aber es hat weniger Auswirkungen, wenn ein ,normaler' Bürger sie am Stammtisch äußert, als wenn es in der Zeitung steht."

Für "kritisches Hinterfragen" ist auch Grünen-Innenpolitiker Volker Beck. Doch seine Fraktion will das Thema noch auf einem anderen Weg angehen: Bisher werde Antiziganismus "nicht als gesellschaftliches Problem anerkannt und als solches bekämpft", heißt es in einem Antrag der Bundestagsfraktion. Sie wünscht daher, die Erforschung des Antiziganismus zu institutionalisieren. Eine "Gesamtstrategie statt schöner Worte", fordert Beck. Und er greift auch die Union wegen der Migrationsdebatte an: "Wenn wochenlang Probleme herbeigeredet werden, bleiben immer rassistische Vorurteile, auch wenn sie völlig faktenfrei waren."