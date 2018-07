Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Ceta und TTIP - die Freihandelsabkommen der EU mit Kanada und den USA rufen seit Monaten Kritiker massiv auf den Plan. Bemängelt werden geheime Verhandlungen, Schiedsgerichte, die Unternehmen zu viel Macht geben, und Gefahren für regionale Lebensmittel. Gegen die Abkommen hatten Organisationen wie Foodwatch oder Campact eine Unterschriftenkampagne initiiert, an der sich mehr als eine Million EU-Bürger beteiligten. Die Hürde für eine europaweite Bürgerinitiative wäre eigentlich genommen - doch die EU-Kommission erkennt die Kampagne nicht an.

Der ehemalige Darmstädter Sozialrichter Jürgen Borchert, der in Heidelberg lebt, hat in einem Brief SPD-Chef Sigmar Gabriel mit sehr deutlichen Worten vorgeworfen, nicht zu begreifen, dass mit den Abkommen das Grundgesetz ausgehöhlt wird. Den Sozialdemokraten wirft er vor, Errungenschaften auszuhebeln, für die viele Genossen "Kopf und Kragen riskiert haben". Geantwortet hat Gabriel noch nicht.

Herr Borchert, nachdem Minister Schmidt gesagt hat, man könne nicht jeden Käse und jede Wurst schützen, herrscht Angst um unsere regionalen Lebensmittel. Ist das nicht etwas hysterisch? Wer würde denn allen Ernstes Maultauschen aus Miami oder Äppelwoi aus Albuquerque kaufen?

Ja, da ist die Aufregung auf einmal groß. Den Befürwortern kann das nur recht sein. Denn diese Nebelkerze verstellt den Blick auf die wirklichen Probleme der Abkommen. Zum Beispiel, dass Verhandlungen unter größter Geheimhaltung stattfinden. Bürger und Abgeordnete sind ausgeschlossen - rund 700 Wirtschaftslobbyisten sind dagegen beteiligt. Ein Spiel mit gezinkten Karten.

Sind nicht die Chancen der Freihandelsabkommen größer als die Gefahren?

Solange deren Inhalt nicht bekannt ist, lässt sich diese Frage nicht seriös beantworten. Deshalb sind die Gutachten, mit denen immer argumentiert wird, wissenschaftliche Husarenstücke. Es wurde zum Beispiel errechnet, die Freihandelsabkommen würden die EU-Wirtschaftsleistung um 0,05 Prozent pro Jahr steigern - ein lächerlicher Wert, den Statistiker nicht einmal sicher messen können. Reiner Bluff.

Sie beklagen fehlende demokratische Legitimation.

Würde man über die geplante Privatisierung bisher staatlicher Dienstleistungen oder über die Lebensmittelstandards demokratisch abstimmen lassen, wären diese Bestrebungen chancenlos. Die Abkommen sind der Versuch, den Bürgerwillen durch völkerrechtlich verbindliche Abkommen auszuhebeln. Darum führt auch der Begriff "Freihandel" in die Irre. Es geht hier nicht um Zollfragen. Geschliffen werden sollen alle Bestimmungen, mit denen der Gesetzgeber Wirtschaftsinteressen bisher an die Leine genommen und die Märkte zum Nutzen der Bürger reguliert hatte.

Vize-Kanzler Gabriel hat gesagt: "Wenn wir das hier falsch machen, werden unsere Kinder uns verfluchen." Er meinte das pro Abkommen.

Was daran zukunftsträchtig sein soll, dass wir künftig faktisch mehr von Monsanto, Siemens, Vattenfall & Co. als vom Bundestag regiert werden, bleibt sein Geheimnis. Vielleicht meinte er auch nur seine eigenen Kinder? Er wäre ja nicht das erste Regierungsmitglied, das nach dem Ende der Amtszeit in die Wirtschaft wechselte.

Warum würden wir mehr von multi-nationalen Konzernen regiert?

Teil der Abkommen - im Investitionsschutzkapitel - sollen Schiedsgerichte werden. Damit kann das Prinzip der Sozialpflichtigkeit des Eigentums, dass also Unternehmen auch gesellschaftliche Verantwortung haben, ausgehebelt werden. Was dann nur noch zählt: Rendite.

Ein Beispiel?

Der schwedische Energieriese Vattenfall verklagt Deutschland bereits auf der Grundlage eines anderen völkerrechtlichen Abkommens wegen des Atomausstiegs auf über vier Milliarden Dollar Schadensersatz vor einem Schiedsgericht. Solche Verfahren würden sich mit TTIP und Ceta vervielfältigen. Welches Parlament wird bei solch drohenden Konsequenzen noch ein Gesetz wagen, das dem schier grenzenlosen Profitstreben der Konzerne Grenzen durch Recht setzt?

Warum sind Sie speziell so sauer auf die SPD-Abgeordneten?

Ich bin auf alle Abgeordneten sauer, die ihr Verfassungsrecht auf umfassende Information bei komplexen Abkommen ohne jede Gegenwehr preisgeben. Ich habe versucht, mit Mitgliedern des Bundestags und des Europaparlaments zu debattieren. Mir schlugen Unkenntnis und Desinteresse entgegen - das macht mich fassungslos. Auf die SPD reagiere ich aber besonders sauer, weil sie mit einer Zustimmung die Sozialpflichtigkeit des Eigentums und damit eine Errungenschaft aushebeln würde, für die in unserer Geschichte ausgerechnet Sozialdemokraten Kopf und Kragen riskiert haben.

Sind die Freihandelsabkommen überhaupt noch zu stoppen?

Aber klar! Wenn auch nur ein EU-Land ausschert, ist der Spuk vorbei. Die Parlamente in Österreich, den Niederlanden und Frankreich haben sich bereits gegen das Investitionsschutzkapitel ausgesprochen. Da die Abkommen unmittelbar auch die rechtlich geschützten Interessen der Bundesländer betreffen, sind Bundestag und Bundesrat zu beteiligen. Da kann noch einiges passieren. Zudem bereiten namhafte Rechtsexperten Schritte vor das Verfassungsgericht und den Europäischen Gerichtshof vor.

Sie kritisieren: Die Berliner Parlamentarier würden mit TTIP und Ceta auch ihre eigenen Kompetenzen verkaufen. Können Sie das erläutern?

Ceta und TTIP sind völkerrechtliche Verträge ganz neuer Art. Regelungsgegenstände würden für die Laufzeit der Verträge - üblich meist 20 Jahre - gegen nationales und EU-Recht abgesperrt oder via Schiedsgerichte sanktioniert. Öffentliche Willensbildung hat dann keine Chance mehr - die Kernkompetenzen der Parlamente würden faktisch zu großen Teilen lahmgelegt.

Wem nutzen ihrer Ansicht nach die Verträge, wer wird wie dafür zahlen?

Hätten wir es mit völkerrechtlichen Verträgen zu tun, die die immer noch legale Steuerhinterziehung à la Luxemburg unterbinden, könnten die Bürger jubeln. Aber merkwürdigerweise legt sich die Politik in diese Richtung nicht so ins Zeug wie bei Ceta & Co. Hier gilt: Die, denen sie nutzen, bezahlen sie nicht, und denen, die sie bezahlen, nutzen sie nicht.