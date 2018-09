Radikalisierung aus Trotz und Perspektivlosigkeit - Politikwissenschaftler Schneiders über Islamisten und Parallelen zur Neonazi-Szene

Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Thorsten Gerald Schneiders (Foto: zg) ist ein deutscher Islam- und Politikwissenschaftler an der Wilhelms-Universität in Münster. Der 39-jährige Experte für den deutschen Salafismus ist am Donnerstag Gast im DAI Heidelberg.

Ist der Salafismus Ihrer Ansicht nach eine religiöse oder eine politische Bewegung?

In der Breite ist er in Deutschland eine politische Protestbewegung. Die Vordenker sind dagegen religiös geprägt. Das ist vergleichbar mit der rechtsradikalen Szene: Auf der einen Seite die Ideologen, die die Richtungen vorgeben, auf der anderen das "Fußvolk". Das besteht bei den Rechten aus Schlägertrupps, bei den Salafisten aus Jungs mit Al-Kaida-Shirts oder Isis-Symbolen. Die breite Masse ist nicht auf der Suche nach religiöser Wahrheit.

Es sind die jungen Frustrierten in Problemstadtteilen, die zur Zielgruppe der Salafisten gehören. Das heißt: Dies ist eine Außenseiterbewegung?

Es ist eine Bewegung derjenigen, die ganz unterschiedliche persönliche Probleme haben. Die Anhänger sind nicht immer jene, die in der Gesellschaft gescheitert sind - die schlecht gebildet sind oder denen es ökonomisch schlecht geht. Da sind auch Leute, die eine "rosige Perspektive" in Deutschland hätten, wenn sie ihre Fähigkeiten nutzen würden. Oft kommen aber zum Beispiel innerfamiliäre Probleme vor: dominante, gewalttätige Väter oder solche, die nie da waren. Jugendliche, die so groß geworden sind, suchen später nach einem Ersatz.

Und den finden sie im Zusammenhalt der Gruppe? Das wäre ja ähnlich wie bei rechtsradikalen Kameradschaften.

Ja, viele Salafisten, die befragt wurden, betonen, sie hätten in der Gruppe zum ersten Mal in ihrem Leben Zusammenhalt erfahren und Anerkennung, hier werde ihnen zugehört, hier ist man jemand. Wenn sie heute mit Verfassungsschützern reden oder mit Leuten von der Polizei, die sagen: Die Mechanismen sind die gleichen. Der Islamismus ist nur ein anderer ideologischer Überbau.

Welche Rolle spielt bei der Rekrutierung und Radikalisierung das Internet, welche die Moscheen?

Das Internet ist ein zentrales Rekrutierungs- und Propaganda-Instrument. Das Netz ist für Jugendliche das Informationsmedium Nummer Eins. Geben Sie bei Google mal "Islam" ein. Da stoßen Sie schnell auf die Seite "Die wahre Religion" - eine Salafistenseite. Und wenn Sie nun nicht wissen, dass es äußerst unterschiedliche Auffassungen vom Islam gibt, dann können Sie nicht zwangsläufig erkennen, dass hier eine fundamentalistische Ausprägung der Religion präsentiert wird. Die Sogwirkung der radikalen Seiten - auch mittels Propaganda-Videos - ist enorm.

Und die Moscheen?

Die sind außen vor. Es gibt nur wenige salafistische Gemeinden, wie beispielsweise die Al-Nur-Moschee in Berlin. Die normalen Moschee-Gemeinden gehen heute auf Distanz - was nicht immer so war.

Welche Position haben prominente Konvertiten wie Pierre Vogel und Sven Lau in der Szene?

Sven Lau mit seiner Scharia-Polizei oder Pierre Vogel, der sehr gut mit Jugendlichen kann - sie sind Türöffner. Und, das ist wichtig, sie sprechen die Sprache der Jugendlichen: Deutsch. In vielen Moschee-Gemeinden sind noch immer Imame aktiv, die aus der Türkei kommen und nur türkisch sprechen. Einer klassischen Predigt in der Moschee können die meisten Jugendlichen heute nicht folgen. Da kommen Personen wie Vogel und Lau ins Spiel. Sie sprechen deutsch, sie können aber auch arabisch, können aus dem Koran zitieren. Das macht sie für viele Jugendliche, die kaum eine Vorstellung von ihrer Religion haben, zu Vorbildern.

Wie wirken sich Pegida und Hooligan-Proteste auf die Salafisten-Szene aus?

Die Szenen haben sich im Sinne einer Spirale gegenseitig beeinflusst. Das zunehmende öffentliche Interesse an Salafisten hat die Hooligan- und Pegida-Bewegung befeuert. Deren Demos wiederum verursachen Irritationen unter jungen Moslems, die hier leben, hier geboren sind. Plötzlich wird diskutiert, wer nun zu Deutschland gehört und wer nicht. Da setzt bei einigen sicher eine Trotzreaktion ein: Dann erst recht Moslem, dann erst recht Salafist.

Was dagegen tun? Ein strukturierter Islamunterricht, der jungen Moslems Orientierung und Identität gibt abseits radikaler Wege?

Das wäre eine Möglichkeit: Vorbeugung durch Bildung. Wir müssen uns bemühen, dass Jugendliche den Radikalen nicht auf den Leim gehen. Ein vernünftiger Islamunterricht wird den Jugendlichen klar machen, dass es "den Islam" nicht gibt und auch nie gab. Junge Salafisten, die raus sind aus der Szene und befragt wurden, sagten: Wir wussten anfangs gar nicht, dass das eine radikale Ausprägung ist, wir dachten, das sei einfach nur der Islam.

Was kann der Staat tun?

Kommunen können viel tun. Vor allem soziale Brennpunkte kleiner machen. Wenn Sie sich anschauen, was Jugendlichen vor ihrem Abrutschen ins Radikale fehlte, dann hilft oft klassische Jugendarbeit in den Stadtteilen. Damit kann man vieles auffangen. Da der Salafismus - wie der Rechtsradikalismus auch - oftmals nur ein Hilfeschrei ist, braucht es jemanden, der da ist und zuhört. Frühzeitig!