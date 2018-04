Von Maren Hennemuth

Washington (dpa) - Die Zeit wird knapp, der 8. November rückt näher, im US-Präsidentschaftswahlkampf macht sich Nervosität breit. Sowohl Hillary Clinton als auch Donald Trump kämpfen weiter mit Problemen. Eine Übersicht über die größten Baustellen:

WAS CLINTON SCHWIERIGKEITEN BEREITET

Die lange Strategie der Abschirmung:

Clinton scheute den direkten Austausch mit der Presse in diesem Wahlkampf lange. Interviews gab sie nur selten. Ihre letzte Pressekonferenz war im vergangenen Dezember. Sie nutzte stattdessen verstärkt soziale Medien und ließ sich von Nicht-Journalisten befragen, um die Inhalte stärker kontrollieren zu können und nicht die Deutungshoheit zu verlieren. Das sorgte für Kritik.

In dieser Woche änderte sie ihre Strategie: Zunächst ließ Clinton Journalisten an Bord ihres neuen Flugzeuges mitreisen und beantwortete täglich ihre Fragen. Am Donnerstag gab sie eine Pressekonferenz, in der sie Trumps jüngste Äußerungen gut gelaunt zerriss. Ob der Strategiewechsel verfängt, wird sich zeigen.

Das Stigma der Lügnerin:

Clintons größtes Problem ist, dass viele Menschen sie für korrupt und unehrlich halten. Trump befeuert das fleißig, indem er sie bei jeder Gelegenheit «betrügerische Hillary» nennt; es gerinnt in dem Schlachtruf seiner Anhänger, Clinton gehöre eingesperrt.

Dass sie in ihrer Zeit als Außenministerin entgegen der Vorschriften einen privaten E-Mail-Server für ihre Kommunikation nutzte, war Gegenstand mehrerer Untersuchungen. Ausschüsse dazu förderten aber nichts Belastendes zutage. Das FBI schloss die Ermittlungen mit der Bewertung «grob fahrlässig» ab, sah aber keine strafbare Handlung oder Absicht.

Einen neuen Dämpfer bekam die Demokratin, als jüngst E-Mails bekannt wurden, die nahe legen, dass sie Spendern der gemeinnützigen Clinton-Foundation Termine im Außenministerium einräumte. Völlig unklar ist, ob die Gesprächspartner tatsächlich irgendwelche Vorteile aus den Treffen ziehen konnten. Die Gegenseite schlachtet das Thema dennoch aus. Und nicht nur konservative Medien berichteten in allen Facetten über jedes Detail. Schon stellen die ersten Kommentatoren die Frage, ob über Clintons E-Mails unangemessen intensiv berichtet wird, während die Skandale Trumps weit weniger Aufmerksamkeit finden.

Die Attraktivität der dritten Option:

Nicht nur Clinton ist unbeliebt, auch Trump schlägt sich mit historisch schlechten Werten herum. Das treibt den Kandidaten der Drittparteien ungeahnte Sympathien zu - und möglicherweise auch mehr Wählerstimmen als in anderen Jahren. Vor allem Gary Johnson, der für die Libertarians antritt, profitiert. Er kann sich zwar auch über Zulauf von republikanischer Seite freuen. Die Verheißung einer dritten Option schadet aber vor allem Clinton. In Umfragen, in denen Johnson und die Kandidatin der Grünen, Jill Stein, mitberücksichtigt werden, verliert die Demokratin mehr Stimmen an die beiden als Trump.

WAS TRUMP SCHWIERIGKEITEN BEREITET

Die fehlende Präsenz:

Dem Unternehmer mangelt es an einem hohen Organisationsgrad vor Ort. Vor allem in den sogenannten Swing States öffnen die Kandidaten sonst üblicherweise Dutzende Büros und schicken Hunderte Freiwillige los, um Wähler zu mobilisieren. Clinton setzt sehr stark auf diese Methode; Trump hat sie bislang vernachlässigt.

Die Demokratin hat in den kritischen Staaten laut einer Übersicht des Senders PBS drei Mal so viele Büros eröffnet wie er. Ihr Team kommt allein in Pennsylvania auf 36 Standorte; Trump hat dort zwei. In Florida hat sie 34 Büros, er eines. Und in Ohio - wo das Rennen in Umfragen knapp ist - ist das Verhältnis 36 zu 16.

Trump wäre hier dringend auf die Hilfe des republikanischen Gouverneurs John Kasich angewiesen, der sich in vergangenen Wahlkämpfen ein breites Netzwerk aufgebaut hat. Aber Kasich, der im Vorwahlkampf selbst um die Kandidatur der Republikaner kämpfte, verweigert dem Quereinsteiger nach wie vor die Unterstützung. Und die «New York Times» berichtet, mehrere seiner Berater hätten Jobs in Trumps Team abgelehnt.

Das Hoch bleibt aus:

Trump gelingt es bislang kaum, die Schwächen Clintons in ein dauerhaftes Umfragehoch zu verwandeln. In seinen schlechtesten Zeiten lag er in den vergangenen Wochen in den Erhebungen zwischen acht und zehn Punkte hinter Clinton. In seinen besten Momenten waren sie nur gleichauf, wie der Meinungsforscher Nate Silver anmerkt.

Die vorzeitige Stimmabgabe:

In mehr als 30 Staaten und der Hauptstadt Washington können die Amerikaner bereits vor dem 8. November persönlich ihre Stimme abgeben, in Minnesota und South Dakota schon ab dem 23. September. Das ist kein unerheblicher Faktor: Vor vier Jahren wählten Statistiken zufolge fast 32 Prozent vorzeitig. Barack Obama habe damals in Iowa und Nevada vor dem eigentlichen Wahltag vorne gelegen, sodass sein Team dort Ressourcen abziehen und auf andere Staaten verteilen konnte, schreibt die «New York Times».

Clintons Team organisiert Busse, um die Menschen in diesen Staaten zu den Wahllokalen zu fahren. Trump hinke dagegen bei der Organisation hinterher, schreibt die Zeitung. Das schmälere die Chancen des Republikaners, sich von den Dämpfern der vergangenen Wochen zu erholen.