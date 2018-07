Berlin. (dpa/rl) Die CDU macht sich für eine Abschaffung der Sommerzeit in Europa stark. Beim Parteitag in Berlin nahm eine Mehrheit der Delegierten am Samstag einen Antrag des Kreisverbands Rheinisch-Bergischer Kreis an. Darin heißt es: "Wir setzen uns dafür ein, dass die Zeitumstellung in Europa abgeschafft wird und zukünftig wieder eine einheitliche ganzjährige Zeit gilt." Bei der Sommerzeit wäre die EU am Zuge. Seit 1996 stellen alle EU-Mitgliedstaaten die Uhren gleichzeitig um. In der Praxis dürfte der CDU-Beschluss kaum Auswirkungen haben.

Auswirkungen hatte die Zeitumstellung jedoch auf CSU-Chef Horst Seehofer. Der verschlief am Montag eine Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Als sein Handy morgens klingelte, habe er nach der Umstellung der Uhren noch im Bett gelegen, beichtete der bayerische Ministerpräsident dem "Donaukurier" am Freitag. Erst als das Klingeln nicht aufhörte, sei ihm schlagartig klar geworden: Die Zeitumstellung! Die für acht Uhr geplante Telefonschalte habe dann erst um 8.07 Uhr begonnen.