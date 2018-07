Peter W. Schroeder, RNZ Washington

Washington. Unterhändler der Brüsseler EU-Kommission und der kanadischen Regierung haben sich in den vergangenen Tagen auf ein europäisch-kanadisches Freihandelsabkommen geeinigt. Und das sollte in allen europäischen Hauptstädten die Alarmglocken läuten lassen. Denn der EU-kanadische Vertragsentwurf schreibt neben dem allseits begrüßten Abbau der Zollschranken auch die in zahlreichen EU-Staaten mehr als übel beleumundete Vereinbarung eines "Investitionsschutzes" vor. Und der Vertrag mit Kanada gilt dabei als "Blaupause" für das in Europa stark umstrittene angestrebte europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen.

Mit der Investitionsschutz-Regelung können ausländische Konzerne die Gesetzgebungshoheit europäischer Regierungen aushebeln und von einem privaten "Schiedsgericht" EU-Gesetze, Verordnungen und Schutzbestimmungen für ungültig erklären lassen. Die "verurteilten" EU-Regierungen können dabei gezwungen werden, den Konzernen "Schadenersatz" für entgangene Gewinne in Milliardenhöhe zu zahlen. Praktisch kann das beispielsweise bei europäischen Arbeitsrechts- und Umweltschutzbestimmungen passieren. Und wenn die Europäer etwa genmanipuliertes Saatgut nicht zulassen oder die Gasförderung durch Fracking "behindern", werden die außereuropäischen Investitionsschützer die Hand aufhalten.

Wie die EU-Kommission und die kanadische Regierung das jetzt vereinbarte europäisch-kanadische Freihandelsabkommen zusammenbastelten, ist ebenfalls bemerkenswert. Die mehrjährigen Verhandlungen fanden weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch nach der Einigung hielten es beide Seiten nicht für notwendig, das 1500 Seiten lange Vertragswerk zu veröffentlichen. Das soll "zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt" werden: Nach der Übersetzung in 26 Amtssprachen der EU und zur Vorlage bei den EU-Regierungen, deren Parlamente den Vertrag ratifizieren müssen. Ob dann noch genug Zeit für die Öffentlichkeit in der EU ist, sich über die Auswirkungen des Vertrages eine Meinung zu bilden und vielleicht zu der einen oder anderen Abmachung "Stopp" zu sagen, steht auf einem anderen Blatt.

Was bedeutet dies für die laufenden Verhandlungen zum amerikanisch-europäischen Freihandelsvertrag? Da läuft es ganz offensichtlich genauso wie beim Vertrag mit Kanada: Da wird weiterhin in Hinterzimmern gemauschelt. Und dass der Vertrag am Schluss einige unerwünschte "Kuckuckseier" enthält, werden die Menschen in der EU möglicherweise erst merken, wenn es zu spät ist.

Aber noch besteht Hoffnung, dass die Regierungen in der EU aufwachen und den Europäern reinen Wein einschenken. Erst beim Freihandelsvertrag mit Kanada und dann auch beim Vertrag mit den Vereinigten Staaten. Wenn nicht, kann es für die Europäer ein böses Erwachen werden.