"Eine zerbrochene Glasscheibe in Frankfurt macht sicher nicht das wett, was wir täglich in Europa an Gewalt gegen Menschen erleben.", sagte Blockupy-Sprecherin Hannah Eberle. Foto: dpa

Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Aktivisten der Blockupy-Bewegung aus Mannheim und Heidelberg kritisieren scharf das Vorgehen der Polizei während der EZB-Proteste in Frankfurt Mitte letzter Woche. "Wir fanden, die Polizei hat die Proteste zum Anlass genommen, um ’bürgerkriegsähnliche Zustände’ herbeizuführen", sagt das Aktionsbündnis im Gespräch mit der RNZ. Man sei am Ostbahnhof mit Tränengas attackiert und mit Wasserwerfern bedroht worden, "obwohl klar war", dass die Gruppe wegen des gespannten Nato-Drahts ohnehin "nicht näher an die EZB-Zentrale gelangen" kann.

Die Polizei Frankfurt hatte in einer Bilanz der Krawalle mitgeteilt, auffallend viele Blockupy-Aktivisten seien unter anderem aus der Rhein-Neckar-Region gekommen. Die regionalen Aktivisten hatten Busse organisiert, waren mit 200 Demonstranten vor Ort und sagen, insgesamt seien 1000 Menschen aus dem Raum Mannheim und Heidelberg in Frankfurt gewesen.

Wie ein Sprecher der Frankfurter Polizei gegenüber der RNZ-Redaktion betont, wurden 26 Demonstranten während der Proteste in Gewahrsam genommen - wegen vorausgegangener Körperverletzung, Sachbeschädigung oder Brandstiftung. Insgesamt sprach die Polizei von 4000 Randalierern in der Main-Metropole. Laut Beobachtern vor Ort soll ein Großteil der gewaltbereiten Linken aus Italien und Spanien stammen. Blockupy selbst spricht von 200 Verletzten in den eigenen Reihen, aufseiten der Polizei wurden 150 Beamten verletzt.

"Wir distanzieren uns nicht pauschal", sagte Blockupy-Sprecher Frederic Wester. Einige der Aktionen seien aber nicht geplant und nicht gewollt gewesen. Auch die Aktivisten aus Mannheim und Heidelberg sind enttäuscht von Teilen der Demonstranten. "Wir als Bündnis haben immer klar kommuniziert, was wir machen werden und welche Mittel wir dabei einsetzen: Menschenblockaden, Materialblockaden, Konzentration auf die EZB und nicht auf die Polizei, keine Eskalation von unserer Seite aus." Hannah Eberle, Sprecherin von Blockupy Deutschland und früher Vorsitzende des Jugendgemeinderates in Heidelberg, lobt in einem Statement das "vielfältige Bild", das sich in Frankfurt gezeigt habe. "Die Leute politisieren sich wieder." Auch Eberle fällt indes die Distanzierung zur Gewalteskalation schwer. "Eine zerbrochene Glasscheibe in Frankfurt macht sicher nicht das wett, was wir täglich in Europa an Gewalt gegen Menschen erleben."

Auch die regionalen Aktivisten sehen die Täter auf der anderen Seite: "Wenn wir an Gewalt denken, denken wir vor allem an die alltäglichen Gewaltverhältnisse im Kapitalismus und die verheerenden brutalen Auswirkungen der Austeritätspolitik der Troika."