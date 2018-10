Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Kein Kommentar, keine Bestätigung - die Bundesregierung will offiziell nicht bestätigen, dass die Türkei seit Jahren vom Bundesnachrichtendienst (BND) überwacht wird. Hinter vorgehaltener Hand hieß es gestern allerdings in Regierungskreisen: Die Nachricht stimmt.

Empörung und heftige Kritik in Ankara, wo gestern der deutsche Botschafter Eberhardt Pohl zu einem Gespräch ins Außenministerium gebeten worden war. Eine Rüge für die Bundesregierung, wenn auch nicht in der schärfsten Form. Die türkische Regierung reagierte mit heftiger Kritik, nannte die Spähaktionen "absolut inakzeptabel" und verlangt von der Bundesregierung schnelle und umfassende Aufklärung. "Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht", heißt es in Ankara in Anspielung auf die Reaktion von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die NSA-Spähaffäre im vergangenen Jahr.

In Berlin war man unterdessen um diplomatische Schadensbegrenzung bemüht. Außenamtssprecher Martin Schäfer versicherte, dass es sich nicht um eine Einbestellung des Botschafters gehandelt habe. Das Gespräch sei "in freundlicher Atmosphäre" verlaufen. Der Inhalt war weniger freundlich: Man stehe vor deutsch-türkischen Spannungen, die das Verhältnis zwischen beiden Ländern nachhaltig beschädigen könnten. Berlin sei dabei, mit der Bespitzelung der Türkei durch den BND die Partnerschaft zwischen beiden Staaten aufs Spiel zu setzen. Die Spionageaktivitäten, die mindestens seit 2009 laufen sollen, müssten umgehend gestoppt werden. Dies hätten Vertreter des türkischen Außenministers auch dem deutschen Botschafter zu verstehen gegeben.

Ein Ende des Spähangriffs auf den Nato-Partner Türkei fordert auch die Opposition im Bundestag. Grüne und Linkspartei fordern eine Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und verlangen vollständige Aufklärung.

Laut Medienberichten, auf die sich auch der Innenexperte Wolfgang Bosbach bezieht, steht die Türkei mindestens seit 2009 im so genannten "Auftragsprofil" als offizielles Aufklärungsziel. Darüber hinaus sollen die Geheimdienstler 2012 und 2013 Telefongespräche von US-Außenminister John Kerry und seiner Vorgängerin Hillary Clinton zufällig abgehört haben. Die Bundesregierung will weiterhin die mutmaßlichen Spionage-Aktionen des BND nicht kommentieren und verweist auf das für die Kontrolle der Geheimdienste zuständige Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages.

Bosbach, Vorsitzender des Bundestags-Innenausschusses, verteidigte gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion die Geheimdienstaktivitäten in der Türkei und sprach sich dafür aus, diese auch in Zukunft fortzusetzen. Man benötige eigene technische und menschliche Quellen, um sich ein objektives Bild über die Lage in der Türkei zu verschaffen (s. Interview).

Ungewohnte Unterstützung kommt vom Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Er rate in der Debatte zu "weniger Wehleidigkeit, mehr eigener Aufklärung und besserer Spionageabwehr", sagte der frühere Minister. Deutschlands Sicherheit sei durch die Spannungen im Grenzgebiet der Türkei mit dem Irak und Syrien unmittelbar betroffen. Auch seien dort Soldaten der Bundeswehr stationiert. Dass der BND dort Nachrichten sammle, könne man ihm nicht vorwerfen. "Das ist seine Aufgabe."