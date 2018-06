Die Auszubildende Glasveredlerin Veronique Schröder verlötet in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) in den Glaswerkstätten F. Schneemelcher die Bleiruten eines Bleiglasfensters mit Lötzinn. In der Werkstatt war im Jahr 1997 das "Wiedervereinigungsfenster" der Sankt Andreaskirche in Abbenrode (Sachsen-Anhalt) gefertigt worden. Foto: dpa

Junge Auszubildende arbeiten in einer Ausbildungswerkstatt für Mechaniker im ABB Ausbildungszentrum in Berlin. Foto: dpa

Berlin (dpa) - Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Susanne Eisenmann, will der klassischen betrieblichen Lehre bei Jugendlichen ein besseres Image verschaffen. «Der Wert unserer dualen Ausbildung, ihre Qualität, wird außerhalb unserer Grenzen wesentlich stärker wahrgenommen als in Deutschland selbst», sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Die Tendenz zu Abitur und Hochschulstudium habe in den vergangenen Jahren in allen Bundesländern zugenommen. «Deshalb will ich wieder stärker für die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung werben.»

Das Schwerpunktthema ihrer KMK-Präsidentschaft orientiere sich «auch an den Bedürfnissen der Wirtschaft - nicht nur in Baden-Württemberg», sagte die Stuttgarter Bildungsministerin. «Hier geht es um eine Grundsatzfrage für ganz Deutschland. Wichtig wäre, dass wir uns schon in der Schule darauf ausrichten, genug Auszubildende zu finden.» In den Bundesländern fehle es aber insgesamt an Begleitung der Jugendlichen von der Schule bis in den Beruf, räumte Eisenmann ein. «Es gibt einzelne Projekte, mit denen so etwas ausprobiert wird. Aber da sind wir in der Breite noch nicht optimal aufgestellt.»



Das Bundeskabinett berät am Vormittag (09.30 Uhr) den Berufsbildungsbericht 2017 mit Daten zur Lage auf dem deutschen Lehrstellenmarkt. Demnach bildet hierzulande nur noch jeder fünfte Betrieb einen oder mehrere Lehrlinge aus. Diese Quote sank 2016 von 20,3 auf 20 Prozent, heißt es in dem Report, der der dpa und den «Ruhr Nachrichten» vorab vorlag. Die Zahl freier Lehrstellen befindet sich indes auf Rekordniveau, die Zahl unversorgter Bewerber ging leicht zurück. Weitgehend stabil war die Zahl der neu abgeschlossenen betrieblichen Ausbildungsverträge.

Sie wundere sich, «dass es für die Wirtschaft teilweise so schwer ist, Hauptschüler in Ausbildung zu integrieren - obwohl diese doch im klassischen Sinne für den Arbeitsmarkt ausgebildet sind», sagte Eisenmann. «Man sieht häufig diese Tendenz bei Arbeitgebern: Ich nehme lieber den Realschüler, der zweimal sitzengeblieben ist, als den Hauptschüler, der seine Schulkarriere gut und effizient geschafft hat.» Dies könne aber auf Dauer nicht funktionieren. «Darüber reden wir mit der Wirtschaft ganz klar», betonte die KMK-Chefin. «Denn in den Übergangssystemen sind überproportional Hauptschüler.»

Damit sind einjährige Bildungsangebote gemeint, die Ausbildungsreife fördern und den Übergang in eine Lehre erleichtern sollen. Kritiker sprechen von einem Warteschleifensystem. Bis Ende des Jahres will die KMK nun ein Ergebnispapier fertigstellen, in dem konkret definiert werden soll, wie die duale Ausbildung in Betrieben und Berufsschulen gestärkt und weiterentwickelt werden kann. Auch die Bundesregierung sei gefragt - «bei den Unterstützungs- oder Übergangssystemen und auch bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt».



Eisenmann sagte angesichts der Kritik, Deutschland habe zu wenige Lehrlinge und zu viele Studenten: «Ich will keinen jungen Menschen von Abitur oder Studium abhalten. Aber wir müssen Handreichungen geben, damit die Abwägung bei Schülern und Eltern etwas breiter ausfällt.» Die Schule solle «bei der beruflichen Orientierung stärker über Karrierechancen der dualen Ausbildung informieren und deutlich machen, dass man sich nicht nur im Studium verwirklichen kann».

Nach einer Ifo-Studie ist «nicht jedes Studium per se lohnender als etwa der Weg über eine Lehre zum Meister- oder Technikerabschluss». So könne das Lebenseinkommen eines Meisters mit gut laufendem Betrieb das eines Hochschulabsolventen klar übertreffen.

