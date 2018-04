Von Dieter Ebeling

München. 23 Minuten hält Helmut Schmidt durch, bis er sich sich die erste Zigarette anzündet. Auf dem Podium der Münchner Sicherheitskonferenz kräuselt sich der Rauch über dem 95-Jährigen. Rauchverbot hin oder her. Es ist nicht das einzige, was ihn kalt lässt. Als der Moderator nach einer Stunde die Frage aufwirft, ob es die Nato in zehn Jahren noch geben werde, kanzelt ihn der Altkanzler (1974-82) ab: "Mir ist das ziemlich gleichgültig." Und: "Mir hat die bisherige Diskussion nicht sonderlich gefallen, sie beschäftigte sich mit den letzten 50 Jahren. Vielleicht liegt das an meinem Lebensalter: Ich bin mehr dafür, mich mit den nächsten 50 Jahren zu beschäftigen."

Schmidt und drei weitere Polit-Veteranen sollen an die Anfänge der Sicherheitskonferenz vor 50 Jahren erinnern. Neben Schmidt sitzt Valéry Discard d'Estaing (87), von 1974 bis 1981 Präsident Frankreichs, ein enger Freund Schmidts. Daneben sitzt Henry Kissinger (90), von 1973 bis 1977 US-Außenminister. Neben ihm Egon Bahr (91), Vertrauter von Willy Brandt und "Erfinder der Ostpolitik". Der Außenminister Polens, Radek Sikorski (50), und der frühere britische Ressortchef, David Miliband (48), komplettieren das Podium und senken den Altersschnitt auf 76 Jahre.

Gleich zu Beginn spricht Schmidt - der als damaliger Hamburger Senator mit dem Harvard-Professor Kissinger 1963 an der ersten "Wehrkundetagung" teilnahm - über das Wachstum der Bevölkerung und die Verstädterung. "Die große Mehrzahl dieser Menschen wird in Städten leben, wird übereinander leben und wird verführbar sein. Das wird ein Sicherheitsproblem sein, das die Sicherheitskonferenz bisher nicht behandelt hat." Danach taucht das Thema nicht mehr auf. Schmidt sitzt knapp eine Stunde lang fast unbeweglich im Rollstuhl, die Hände auf einen Stock gestützt, wenn sie sich nicht zum Aschenbecher tasten.

Deutlich mitteilsamer sind Kissinger und Bahr. Kissinger schlägt fast mühelos von der Frage, ob der Napoleon-Besieger Wellington (1769-1852) Erfahrung mit Guerillataktik hatte, einen Bogen zum Beginn des Ersten Weltkriegs und zum Streit zwischen Japan und China um Inseln im Südchinesischen Meer.

Bahr ("Schon als die Konferenz begann, hatten wir Probleme mit den Amerikanern") erinnert sich an die "Nachrüstung" mit Kurzstreckenraketen. "Je kürzer die Reichweite, desto toter die Deutschen", merkt er spitz an. Doch habe das Gleichgewicht des Schreckens zwischen den Supermächten funktioniert. Sofort taucht Kissinger aus der Tiefe seines Ledersessels auf und erklärt, nie habe eine US-Regierung mit dem Gedanken gespielt, einen Atomkrieg auf deutschem Boden auszutragen. "Wir wollten, dass die Sowjets wissen, dass sie die Bundesrepublik nicht angreifen können, ohne die US-Raketen anzugreifen." Beruhigend greift Bahr nach seiner Hand.

Vieles habe sich geändert, befinden die alten Herren. Bahr betont, wie "die größte neue Erfindung der Menschheit, nämlich elektronische Strahlen, unsere Welt verändern" - und warnt: "Jede Minute kann ein Schlag gegen unsere Stromversorgung erfolgen und wir wissen noch nicht einmal, woher das kommt." Kissinger nickt: "Die Elemente der Macht haben sich dramatisch verändert." Giscard, mit 87 der Jüngste der "Elder Statesmen", weist immer wieder auf Konflikte in Asien hin.

Schmidt findet, dass man sowieso nicht das Wichtige diskutiert habe: "Wenn die EU weiterhin so vor sich hin wurschtelt wie in den letzten zehn Jahren, dann kann es sein, dass es die Nato zwar noch gibt, aber es gibt die EU nicht mehr." Überhaupt seien die Europäer rückwärtsgewandt und überschätzten ihre Bedeutung. Strenger Blick in den Saal. Ende der Durchsage.