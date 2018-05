Eritrea ist nach Syrien das bedeutendste Herkunftsland der Flüchtlingswelle - Bettelarme Diktatur

Von Jürgen Bätz

Johannesburg/Asmara. Folter, willkürliche Festnahmen, gezielte Tötungen - im Einparteienstaat Eritrea ist dies Berichten zufolge Alltag. Um der Diktatur zu entkommen, nehmen viele Menschen das tödliche Risiko auf sich, übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Es ist für sie die bessere Aussicht, als in dem bettelarmen Staat am Horn von Afrika eingesperrt zu bleiben.

Eritreer sind dem UN-Flüchtlingshilfswerk zufolge die zweitgrößte Gruppe der Bootsflüchtlinge, nur aus dem Bürgerkriegsland Syrien kommen noch mehr Menschen. Unter Asylbewerbern in Deutschland waren Eritreer im vergangenen Jahr die drittgrößte Gruppe.

"Der Hauptgrund für die Flucht ist die unglaubliche Unterdrückung aller Freiheitsrechte durch die Regierung", sagt Leslie Lefkow, stellvertretende Afrika-Direktorin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Eine Opposition gibt es in dem Land so wenig wie unabhängige Medien oder zivilgesellschaftliche Gruppen. Tausende Dissidenten sitzen seit Jahren unter schrecklichen Bedingungen im Gefängnis. Das US-Außenministerium wirft Eritrea auch Entführungen, Folter und die gezielte Ermordung von Oppositionellen vor.

Präsident Isaias Afwerki regiert das Land seit der Unabhängigkeit von Äthiopien 1993 mit eiserner Faust, Wahlen gibt es nicht. Eritrea wird daher auch bisweilen als das "Nordkorea Afrikas" bezeichnet - in Anlehnung an die Diktatur von Kim Jong Un. Eritrea ist ebenfalls nahezu vollständig abgeriegelt: Unabhängige Stimmen im Land gibt es nicht, Visa sind kaum zu bekommen, erst recht nicht für ausländische Medien. Selbst die UN-Sondergesandte zur Menschenrechtslage in Eritrea, Sheila B. Keetharuth, darf das Land nicht betreten.

Im vergangenen Jahr kam jeder fünfte Bootsflüchtling in Italien aus Eritrea, insgesamt waren es laut UNHCR 34 300. Die Situation in Griechenland ist ähnlich. Asyl beantragen die Eritreer dann vor allem in Schweden, Deutschland und der Schweiz. In der Bundesrepublik waren es im vergangenen Jahr 13 200. Nur aus Syrien (39 300) und Serbien (17 200) kamen nach Angaben des Bundesamtes für Migration mehr Asylbewerber.

Zur Flucht nach Europa machen sich vor allem junge Menschen auf. Dabei spielt die Wehrpflicht eine besonders große Rolle: Eritrea zieht alle Bürger ohne Ausnahme für mindestens 18 Monate zum Dienst an der Waffe ein. Viele werden jedoch auch Jahre darüber hinaus gegen ihren Willen beim Militär behalten, Menschenrechtsorganisationen sprechen von moderner Sklaverei. "Das ist ein großer Beweggrund für den Exodus aus Eritrea", sagt Lefkow. "Die Rekruten werden kaum bezahlt und werden oft missbraucht."

Sklaverei und Zwangsarbeit sind in Eritrea eigentlich verboten. Für den Militärdienst gilt jedoch seit 1998 eine Ausnahmeregelung. Wegen des Kriegs mit Äthiopien wurde damals der Ausnahmezustand verhängt.

Die Regierung Eritreas sieht der Massenflucht offenbar mit zynischer Gelassenheit zu. Die jungen und kritischen Menschen verlassen das Land - und helfen damit, das Regime zu stabilisieren. Viele Flüchtlinge schicken aus dem Ausland regelmäßig Geld nach Hause. Zudem treibt die Regierung nach UN-Angaben eine "Diaspora-Steuer" von zwei Prozent des Einkommens der Flüchtlinge ein, entweder über Botschaften, illegale Steuereintreiber oder bei einem eventuellen Heimatbesuch.

Neben der politischen Unterdrückung spielt auch die Armut eine große Rolle. Laut UN-Entwicklungsindex, der auch Faktoren wie die Gesundheitsversorgung und Schulzeiten mitbetrachtet, ist Eritrea das fünftärmste Land der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt des Landes mit rund sechs Millionen Einwohnern lag dem Internationalen Währungsfonds zufolge 2014 bei 592 Dollar pro Kopf (zum Vergleich: Deutschland liegt bei 47 200 Dollar). "Viele Eritreer haben inzwischen einfach die Hoffnung verloren", sagt Lefkow.