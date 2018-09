'Die syrische Revolution droht zu scheitern', fürchtet Rafik Schami, der seit 1982 in der Pfalz lebt und in Heidelberg promoviert hat. Foto: Friederike Hentschel

Von Alexander R. Wenisch

Herr Schami, wann waren Sie denn das letzte Mal in Syrien?

Vor 40 Jahren. Seither nie mehr. Aber ich habe natürlich noch Familie dort, Geschwister, Tanten. Und alte Freunde.

Sind Sie mit denen in Kontakt?

Ja. Mit meiner Schwester und ein paar Freunden telefoniere ich fast jeden Tag. Aber wir reden am Telefon nicht über die aktuelle politische Lage.

Warum?

Das würde sie in Schwierigkeiten bringen, sie werden ja abgehört. Aber ich weiß, wie es ihnen geht. Wenn Freunde, die schon immer gerne unterwegs waren, sagen, sie machen es sich heute Abend daheim noch gemütlich, dann weiß ich: Sie können nicht raus, weil geschossen wird.

Muss man angepasst sein, um zu überleben?

Das ist die Voraussetzung eines Regimes, das auf Loyalität und Unterwerfung setzt. Wenn man sich damit arrangiert, kann man gut leben in Syrien. Man darf eben nur nicht seine Stimme erheben.

Hat das mit Assads Machtanspruch zu tun?

Ja, aber nicht nur. Das liegt in der Kultur aller arabischen Länder, die auf das Konzept der Sippe aufbaut. Unsere Kultur kommt aus der Wüste - und dort kann man nur in der Gemeinschaft überleben. Man bekommt Geborgenheit und Schutz - egal, ob man im Recht ist oder im Unrecht. Und Opposition bedeutet hier nicht Gegnerschaft, sondern Feindschaft. In einer bürgerlichen Gesellschaft ist der Oppositionelle jemand, der eine Debatte anstößt. Bei uns wird er als Verräter betrachtet. Diese Sicht ist tief verwurzelt in der arabischen Kultur.

Syrien steht derzeit im Wahlkampf. Assad wirbt mit dem Stichwort "Gemeinschaft" für sich. Welche Gefühle weckt das bei Ihnen?

Bitteres Lachen. Es sind über fünf Millionen Menschen auf der Flucht. Über 250.000 Gefangene. Abertausende Tote. An mehr als 150 Orten gibt es täglich Kämpfe. Das ganze Land ist zerstört. Homs, Aleppo ähneln einer Mondlandschaft. Und Assad? Der versucht krampfhaft Normalität vorzuspielen, obwohl die Bühne dafür nicht gegeben ist. "Gemeinschaft"? Das ist mörderischer Kitsch.

Die Demonstranten 2011 gingen ja auf die Straße mit dem Slogan: "Das syrische Volk ist eins." Wer kann die Syrer heute noch einen?

Niemand. Der damalige Ruf der Demonstranten wollte ausdrücken: Wir sind keine Schiiten, keine Aleviten, keine Christen, keine Moslems, keine Juden - wir sind Syrer und wir wollen unsere Freiheit. Das ist durch die voranschreitende Militarisierung zerstört. Traurig aber wahr: Die syrische Revolution ist in Gefahr zu scheitern.

Es sieht eher so aus, als ginge an Assad kein Weg vorbei.

Doch. Sein Sturz ist die einzige Voraussetzung für einen Neuanfang. Es wird dauern, aber es wird gelingen. Einige Syrer wollen Assad gar nicht stürzen, denken, er würde das Land reformieren, könnte er nur freier agieren. Doch das ist eine Illusion. Dazu hätte er schon zehn Jahre Zeit gehabt.

Nehmen wir an, Assad wird gestürzt - fangen dann die Probleme nicht wieder von neuem an?

Natürlich. Aber das sind andere Probleme. Dann steht die Debatte an, welchen Staat wir wollen. Ich will keinen islamischen Staat, ich will die Trennung von Staat und Religion. Ich will gleiche Rechte für Frauen, Trennung von Armee und Politik, freie Presse, freie Kunst. Doch dafür findet sich in der Opposition keine Mehrheit.

Ist denn dann ein demokratischer Rechtsstaat nach westlichem Vorbild überhaupt denkbar in Syrien?

Viele streben das an. Aber wir brauchen eine Übergangsphase. Wir brauchen Zeit - bestimmt noch 15 Jahre - und Geduld. Die Europäer haben das auch nicht an einem Tag gemacht. Die europäische Demokratie ist natürlich das Vorbild. Ob uns das gefällt oder nicht: Die Weltzivilisation ist europäisch geprägt - das Individuum steht mit seinen Rechten im Mittelpunkt.

In diesem Zwischenstadium wird man auch mit Anhängern Assads auskommen müssen.

Richtig. Ich bin dafür, ihnen die Hand zu reichen. Aber da bin ich in einer Minderheit. Viele wollen Rache. Auf dem Weg werden wir noch viele Schmerzen erleben. Wer Verbrechen begangen hat, muss sich vor einer unabhängigen Justiz verantworten. Die Scharia hat hier nichts verloren. Sie konnte kaum die Probleme der Gesellschaft im 7. Jahrhundert regeln. Wir sind heute im 21. Jahrhundert.

Wie verhält sich denn der Westen Ihrer Ansicht nach?

Was ich nicht verstehe: Ich bin Chemiker und weiß, dass man für die Herstellung von Giftgas Präzisionsinstrumente braucht. Wo kommen die her? Syrien kann sie nicht aufgebaut haben. Deutsche, Franzosen, Briten, Holländer haben Assad die Instrumente, die Komponenten geliefert. Das ist erschütternd für mich und öffnet Türen, die nur ins Dunkle führen.

Wie sollte der Westen nun reagieren?

Der Weste sollte endlich handeln und nicht nur so tun, als ob. Die liberalen, demokratischen Kräfte in Syrien unterstützen, zum Beispiel. Die bekommen im Moment Hilfe mit dem Teelöffel. Während Länder wie Saudi-Arabien oder Katar mit dem Bulldozer kommen und die Fundamentalisten mit Milliarden unterstützen. Und dann muss der Westen helfen, das massive Flüchtlings-Problem zu lösen.

Aber der Westen kümmert sich doch.

Das stimmt. Das sollte nicht ungerecht klingen. Aber den Flüchtlingen zu helfen, ist eine große Chance. Der Westen muss zeigen, dass er sie nicht alleine lässt. Wenn man einem verängstigten Menschen Schutz, Nahrung, Medikamente gibt, gewinnt man sein Vertrauen. Dann kann das "Wertesystem Westen" gegen die Propaganda der Islamisten gewinnen. Kinder zum Beispiel, die jahrelang ohne Schule nur die Technik des Überlebens gelernt haben, sind die beste Basis für eine neue Generation der Fundamentalisten. Und die neuen Kämpfer werden nicht mal mehr an den Islam glauben, sondern nur noch an das Recht der Waffe.

Warum passiert so wenig?

Weil wir alle gelernt haben das Flüchtlingsproblem so schnell wie möglich zu vergessen. Die Flüchtlinge haben Pech: Sie haben nirgends eine starke Lobby.

Sie engagieren sich für Flüchtlinge - was tun Sie?

Ich habe mit befreundeten Intellektuellen in Tübingen einen Verein gegründet: "Schams" - arabisch für Sonne. Wir fördern gezielt drei Projekte für syrische Flüchtlinge im Libanon. Wir haben einen Kindergarten für 120 Kinder. Wir sorgen für Essen und für psychologische Betreuung von traumatisierten Kindern. Finanziert wird das alles nur über Spenden und Benefizveranstaltungen. Das einzige Ziel, das wir uns gesteckt haben: Diese 120 Kinder durch die Kriegszeit bringen.

Info: Rafik Schamis nächste Benefizveranstaltung für den Verein "Schams" am 2. Juli in Heidelberg (Karlstor).