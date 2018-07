Schriftstellerin Asli Erdogan sitzt in der Türkei in Haft. Foto: Unionsverlag / Gürcan Öztürk

Von Daniel Bräuer

Heidelberg. In ihren Büchern geht es oft um Verlust und Tod, Exil und Selbstentfremdung. Im auch auf Deutsch erschienenen Roman "Die Stadt mit der roten Pelerine" läuft eine junge Türkin durch Rio und merkt, dass sie nirgends mehr zu Hause ist - nicht in der Welt, die sie umgibt, nicht in den alten Rollenbildern ihrer Heimat.

Vieles davon trifft auf Asli Erdogan, die viele Jahre im Exil gelebt hat, selbst zu. Zumal sie mehr ist als nur Schriftstellerin. Die Physikerin, die am CERN in Genf geforscht und über das Higgs-Teilchen ihre Abschlussarbeit schrieb, ist auch Aktivistin, Menschenrechtlerin, Frauenrechtlerin. 2008 gehörte sie zu den ersten, die eine öffentliche Entschuldigung für den Armenier-Genozid unterzeichneten. Ihr eigener Vater zeigte sie dafür an. Sie schrieb u.a. eine kritische Kolumne für die inzwischen verbotene pro-kurdische Zeitung "Özgür Gündem".

So legte sie sich zwangsläufig mit einem Mann an, dessen Namen sie zufällig teilt: Präsident Recep Tayyip Erdogan.

"In der Türkei entsteht seit Jahren eine Diktatur", beklagte sie kürzlich. "Jeden Morgen wachen wir in einer Orwell’schen Welt auf, permanent laufen im Fernsehen die Reden des einen, des unverzichtbaren Herrschers. Wie er schreit, wie er jeden als Terroristenhelfer bezeichnet, der ihm in die Quere kommt."

Wie schnell das geht, hat Asli Erdogan selbst erfahren: Seit August sitzt sie im Gefängnis, wie so viele Schreiber und Kritiker seit dem Putschversuch, "unter kafkaesken Umständen", wie sie sagt. Weil sie im Beirat von "Özgür Gündem" sitzt, droht ihr wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe sogar Lebenslang. Dabei dürften laut Mediengesetz Beiräte nicht für redaktionelle Inhalte belangt werden, schreibt sie. "Aber solche Einzelheiten interessieren in der Türkei niemanden mehr."

Erdogan - der Name bedeutet "als Kämpfer geboren" - lässt sich auch hinter Gittern nicht mundtot machen und berichtet in ausgeschmuggelten Texten über die Haft. Wie sie in einer stinkenden Einzelzelle saß und fünf Tage lang ihre Medikamente nicht bekam. Oder wie es jetzt ist, mit 20 anderen zusammengepfercht zu sein, die teils nicht einmal wissen, wofür man sie einsperrt. "Man gewöhnt sich nicht an die sehr langen Gefängnisnächte, von denen jede eine Spielart der Hölle ist."

Asli Erdogan hat in der Türkei und der Fremde viele Preise erhalten. Für ihre Kurzgeschichte "Holzvögel" gewann sie 1997 unter 830 Einsendungen einen Wettbewerb der Deutschen Welle. 2010 erhielt sie für "Das Steinhaus" den Sait-Faik-Literaturpreis, einen der bedeutendsten der Türkei. Gerade verlieh ihr der schwedische PEN-Club die den Kurt-Tucholsky-Preis, um ihren Kampf für die Pressefreiheit zu würdigen. Der internationale Autorenverband setzt sich für sie ein, ebenso der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Bislang ohne Erfolg.

Ihre Kassiber richten sich auch direkt an Europa, das sich in der Flüchtlingskrise politisch an ihren Namensvettern in Ankara gekettet hat. "Ich möchte Europa daran erinnern, dass es seine Identitätskrise und seine Ängste nur überwinden kann, wenn es sich auf jene Werte besinnt, die es zu Europa machen: Demokratie, Menschenrechte, Freiheitsrechte", mahnte sie Anfang dieser Woche. "Man kann sie nicht wirtschaftlichen Interessen opfern."