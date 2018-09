Der Politologe Anthony Glees erklärt, warum May Neuwahlen ausrief und weshalb die EU im Wahlkampf zum Sündenbock werden dürfte

Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Der britische Politologe und Zeithistoriker Professor Anthony Glees (68) ist der Sohn des aus Deutschland stammenden Neuroanatomen Paul Glees. Er studierte Geschichte und Germanistik in Oxford und lehrte nach Promotion und Habilitation unter anderem an der University of Warwick und der Brunel University. Seit 2008 ist er Professor an der University of Buckingham, einer von Margaret Thatcher geförderten Privatuniversität. Dort leitet er das Centre for Security and Intelligence Studies.

Paukenschlag in London: Was hat Premierministerin Theresa May dazu bewogen, eine Neuwahl für den 8. Juni auszurufen?

Die Mehrheit ihrer Tory-Partei im Parlament ist knapp. Den Umfragen zufolge kann sie bei einer Neuwahl mit deutlichen Gewinnen rechnen. Ihre Partei liegt bei rund 44 Prozent, Labour bei 23 Prozent. Für Theresa May ist es eine folgerichtige, geradezu notwendige Entscheidung. Aber es handelt sich um einen Parlamentsstreich, der mich sehr besorgt. Sie ist gegen das Parlament vorgegangen. Das halte ich für bedenklich.

Droht nun nicht ein weiterer Aufstieg der Populisten, oder ist Mays Mehrheit wirklich sicher?

Die Populisten werden wohl fast alle die konservativen Tories wählen. Theresa May vereint die Ansätze von Ex-Premier David Cameron, vom EU-Gegner Nigel Farage, ja sogar von der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen. Sie mischt das alles zusammen. Aber natürlich gibt es für die Premierministerin Risiken. Insbesondere ist schwer abzusehen, wie die Menschen in Schottland und Nordirland wählen werden. Ich rechne gleichwohl mit einer Mehrheit für die Tories von 50 bis 100 Sitzen.

Was bedeutet die Neuwahl für den Fortgang des Brexit?

Die Position der Regierungschefin wird gestärkt. Für sie bestand die Gefahr, dass während der zweijährigen Verhandlungen mit der EU große Probleme auftauchen, etwa ein Wirtschaftseinbruch, wenn der tatsächliche Brexit naht und deutsche Firmen abwandern. Durch einen deutlichen Wahlsieg könnte sie damit souveräner umgehen. May will in den Verhandlungen mit Brüssel eine sanfte Scheidung aushandeln, auch wenn sie einen harten Brexit angekündigt hat. Das ist nur ein Bluff. Ein klares Votum für May am 8. Juni wäre also auch eine Chance für die Europäische Union, weil sie nicht mehr so stark eine Getriebene der populistischen EU-Gegner wäre.

Ein Exit vom Brexit, ein Verbleib der Briten in der Union, wird durch die Neuwahl nicht ermöglicht?

Nein, die Hoffnung auf eine Abkehr vom Brexit wäre reine Fantasie. Die Mehrheit, die Theresa May erhalten wird, ist eine Brexit-Mehrheit. Großbritannien wird aus der EU rausfliegen. Was danach kommt, ist allerdings noch nicht wirklich abzusehen.

Wird die EU im Wahlkampf nun zum Sündenbock?

Der Wahlkampf wird zum EU-Bashing, das steht fest. Theresa May muss die 52 Prozent der Briten, die für den Brexit gestimmt haben, in ihr Lager holen. Auch die Tories haben ja viele Anhänger, die für den Verbleib des Landes in der EU waren. Auch diese muss May nun überzeugen. Der Brexit-Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, wird im Wahlkampf zum Feind Nummer 2. Feind Nummer 1 wird EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Angela Merkel ist für uns immer ein Rätsel geblieben. Die Bundeskanzlerin und ihre Position verstehen wir hier auf der Insel wirklich nicht.