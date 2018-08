Vor 90 Jahren tagte zu Ehren Friedrich Eberts der Parteitag in Heidelberg - Zukunftsweisende Beschlüsse

Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Friedrich Ebert, erstes demokratisches Staatsoberhaupt Deutschlands, starb im Frühjahr 1925. Zu seinen Ehren hielt die SPD ihren folgenden Parteitag in Eberts Geburtsstadt ab. Bei dem Kongress in der Stadthalle gab sich die Partei auch ein neues Programm. Die RNZ sprach mit dem Bochumer Historiker Bernd Faulenbach, seit 1989 Leiter der Historischen Kommission beim SPD-Vorstand, über die Bedeutung des "Heidelberger Programms".

Erst 1921 hatte sich die SPD vorsichtig als Volkspartei neue Schichten erschließen wollen. Warum brauchte es 1925 schon wieder ein neues Programm, das sich auf die Arbeiterklasse zurückbesann?

Die Abspaltung der USPD hatte sich ihrerseits gespalten. Ein Teil schloss sich 1920 der KPD an, und der verbliebene Rest ging dann 1922 zurück zur SPD. Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, ein neues gemeinsames Programm zu erarbeiten. Die Sozialdemokratie stand auch unter dem anwachsenden Druck der KPD, so dass sie sich tatsächlich wieder etwas mehr als Partei der Arbeiterklasse definierte. Auf der anderen Seite sagte der Cheftheoretiker Rudolf Hilferding auf dem Parteitag: Wir sind die Reformpartei, die SPD will auch für die Mittelschichten offen sein. Man versuchte also einen Spagat.

Franz Walter erwähnt in seiner "SPD-Biografie" das Programm nur als etwas, das im Arbeitermilieu damals niemanden interessiert habe. Ist es nur eine Fußnote der Geschichte?

Es ist schon das Programm, das die Brücke zwischen MSPD und wichtigen Teilen der USPD ermöglicht hat. Natürlich, die Weimarer Republik ist eine vergleichsweise kurze Zeit. Wenige Jahre später kommt dann Hitler an die Macht, so dass dieses Programm seine Wirkung nicht voll hat entfalten können.

Offiziell wurde es erst 1959 mit dem Reformprogramm von Bad Godesberg abgelöst. Spielte das Heidelberger Programm bei der Wiedergründung nach dem Krieg noch irgendeine Rolle?

Zu den interessanten Teilen des Programms gehört die internationale Politik. Da wird ein ausgesprochener Anti-Nationalismus vertreten, eine "Europäische Wirtschaftseinheit" angestrebt. Man hat bereits den Begriff der "Vereinigten Staaten von Europa", die man anstrebt. Das ist ja doch ein bemerkenswerter Vorgang. Dieser Teil über internationale Politik korrespondiert mit dem Tatbestand, dass die SPD die Weimarer Außenpolitik in erheblichem Maße mitgeprägt hat. Stresemann hätte seine Locarno-Politik ohne die Sozialdemokratie gar nicht realisieren können. Wenn Sie dann mal die Exilpartei durchgehen: Da sind die Sozialdemokraten durchweg Anhänger einer europäischen Föderation. Und das weiß man nach dem Zweiten Weltkrieg noch. Diese europäische Orientierung ist etwas, das von Heidelberg ausgehend bis in die Nachkriegszeit eine Rolle spielt.

Vereinigte Staaten von Europa - das ist heute noch ein zukunftsweisender Begriff. Wie war der damals zu verstehen?

Der Begriff ist gewiss etwas vage und nicht etwa der Versuch, das amerikanische Modell in Europa zu realisieren. Doch wird ernsthaft versucht, dem Nationalismus und der gegenseitigen Abschottung entgegenzuwirken. Man möchte längerfristig zu einer Art Föderation kommen und den Kampf der Nationalstaaten gegeneinander überwinden.

Bei Wahlen ohne Aussicht auf eigene Mehrheit; die KPD erwächst als neue Konkurrenz von links; die Gesellschaft driftet allgemein nach rechts. Was kann die SPD 2015 von jener des Jahres 1925 lernen?

Das Heidelberger Programm ist eine Station der inzwischen 152-jährigen Geschichte der Sozialdemokratie. Die Partei hat sich immer wieder auf neue historische Konstellationen einzulassen. Für interessant halte ich den Versuch, den Markt bestimmten Regeln zu unterwerfen, was da in vielfältigen Anläufen versucht wird. Ebenso den Anti-Nationalismus, Verständigungspolitik als Prinzip. Neben dem Streben nach Demokratie und ihrer Verteidigung sind das durchgängige Impulse in der Geschichte der Sozialdemokratie, die sich in dieser Phase spezifisch ausgeformt haben und die bis heute Aktualität haben.

