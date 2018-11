Von Frieden weit entfernt: Ein afghanischer Soldat bei Gefechten in der Hauptstadt der Provinz Kundus. Foto: AFP

Von Ansgar Haase

Brüssel. Wir helfen, aber nicht allein aus Nächstenliebe: Bei der internationalen Afghanistan-Konferenz in Brüssel haben Geberstaaten wie Deutschland deutlicher denn je Gegenleistungen für die weitere finanzielle Unterstützung verlangt.

"Wir erwarten, dass das jetzt gerade unterschriebene Rückübernahmeabkommen mit Afghanistan tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird", erklärte Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Mittwoch. Deutsche Hilfen, die auch in den kommenden vier Jahren wieder 430 Millionen Euro pro Jahr erreichen können, würden "nicht voraussetzungslos" erfolgen.

Bei vielen in Deutschland lebenden Afghanen dürften diese Ankündigungen Angst vor einer Abschiebung auslösen. Bislang hatten es die afghanischen Behörden EU-Ländern sehr schwer gemacht, abgelehnte Asylbewerber zurückzuschicken. Dies soll sich nun ändern. Aus einer im Vorfeld der Geberkonferenz von der Regierung in Kabul akzeptierten Vereinbarung geht hervor, dass die EU-Staaten Afghanen künftig deutlich einfacher in ihre Heimat zurückschicken können.

Im Gegenzug werde sich die EU um die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Afghanistan bemühen und Re-Integrationsprogramme finanzieren, erklärte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Für die kommenden vier Jahre sagte die internationale Gemeinschaft Afghanistan neue Finanzhilfen in Höhe von 15,2 Milliarden US-Dollar (13,6 Mrd. Euro) zu.

Wie viele Afghanen bereits in den nächsten Monaten zurück in ihre Heimat geschickt werden könnten, ist unklar. Laut einem als vertraulich eingestuften EU-Dokument vom März hielten sich zuletzt rund 80.000 eigentlich ausreisepflichtige Afghanen in der EU auf. Der EU-Statistikbehörde Eurostat zufolge wurde zuletzt fast jeder zweite Asylantrag eines Afghanen in der EU abgelehnt.

Einen Strich durch ihre Abschiebepläne könnten den EU-Staaten vermutlich nur noch die radikalislamischen Taliban machen. Sie griffen zu Beginn der Woche die Hauptstadt der nordafghanischen Provinz Kundus an und zeigten damit wieder einmal, dass Afghanistan von Frieden weit entfernt ist. Trotz scharfer Kritik von Menschenrechtlern wollen Länder wie Deutschland die Attacke allerdings nicht als Beleg dafür gelten lassen, dass Afghanistan für Abschiebungen generell zu unsicher ist. Bei dem Angriff auf Kundus habe sich gezeigt, dass die afghanischen Sicherheitskräfte inzwischen in der Lage seien, mit großen und schwierigen Herausforderungen fertig zu werden, kommentierte Steinmeier.

Inwieweit die afghanische Regierung die Abschiebevereinbarung nur akzeptierte, weil sie auf neue Milliardenhilfen aus der EU angewiesen ist, blieb unklar. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani verwies allerdings darauf, dass in seinem Land noch immer mehr als jeder Dritte bitterarm sei und mit weniger als 1,35 Dollar am Tag auskommen müsse. "Das sind ein bis zwei Mahlzeiten am Tag", sagte Ghani. Der Schulbesuch von Kindern könne damit kaum finanziert werden.

In der Vergangenheit hatte die afghanische Regierung allerdings immer wieder beklagt, dass gut ausgebildete Afghanen ihre Heimat in Richtung Europa verlassen würden. Zumindest einige von ihnen könnten schon bald zurückkehren - wenn auch nicht freiwillig.