Von Ulf Mauder

Moskau (dpa) - Wohl noch nie seit dem Massaker an der Familie von Zar Nikolaus II. vor 95 Jahren hat sich Russland so intensiv mit der Geschichte der Monarchenfamilie befasst wie in diesem Jahr. Dem Kreml ist die Machtübernahme des Hauses Romanow vor 400 Jahren sogar einen Hochglanzkalender wert. Darauf findet sich nicht nur der erste Romanow-Zar wieder - Michail, der am 24. Juli 1613 (11. Juli nach altem Kalender) den Thron bestieg. Auch Zarin Katharina II. und der ermordete Nikolaus II. werden vorgestellt. Das Zarenmotiv ist ein Novum angesichts der sonst von Moskau bevorzugten Erinnerung an den glorreichen Sieg gegen Hitler im Zweiten Weltkrieg.

Romanow Drei Jahrhunderte lang regierte die Dynastie der Romanows das russische Zarenreich. Ihr Aufstieg begann 1613, als der Adelsspross Michail Fjodorwitsch nach einem Machtkampf den verwaisten russischen Thron bestieg. Ihr Ende war so dramatisch wie blutig: Am 17. Juli 1918 wurde die gesamte Familie in Jekaterinburg von Soldaten der Bolschewiki erschossen. Ursprünglich stammten die Romanows aus dem Großfürstentum Litauen. Im 14. Jahrhundert siedelten sie nach Russland über, wo sie der Schicht der Bojaren angehörten, adligen Großgrundbesitzern. In den 304 Jahren ihrer Herrschaft (bis zur Abdankung Zar Nikolaus II. 1917) regierten sie Russland praktisch ununterbrochen. In dieser Zeit stellten sie 17 Zaren - darunter so berühmte wie Peter den Großen, Katharina die Große und den "Reformzar" Alexander II. Wegen einer Verbindung mit dem Haus Holstein-Gottorp im 18. Jahrhundert hatten einige von ihnen auch deutsche Vorfahren. Das Wappen der Romanows zeigt einen geflügelten roten Löwen mit Schwert und Schild.

Zum 400. Jubiläum gebe es Besuche der in Madrid lebenden Maria Wladimirowna Romanowa, die sich mit ihrem Sohn Georgi als alleinberechtigte Nachfahrin sieht, Gedenkgottesdienste und Ausstellungen, sagt Alexander Sakatow. Der Direktor der Romanow-Kanzlei sagt in Moskau, dass das Adelshaus gern eines Tages in seine Heimat zurückkehren würde. «Wann, das ist unklar. Es werden allerdings keine materiellen Ansprüche gestellt», betont er.

Maria Wladimirowna, die 59-Jährige Nachfahrin von Alexander II., tritt nur gelegentlich in Russland auf - zuletzt am 11. Juli mit dem Patriarchen der russischen-orthodoxen Kirche, Kirill. Er erinnerte in der Peter-und-Paul-Kathedrale in St. Petersburg mit den Gräbern der Romanows an die glanzvolle Zaren-Zeit. «Mit Dank denken wir an das, was sie für das Wohl des Volkes getan haben. Wir wissen, wie sie Russland zu einem großen Staat gemacht haben, zu einer Weltmacht, wie sie die Wirtschaft, Industrie und Kultur wachsen ließen», sagte er.

Das Schicksal des Zarenhauses und der Kirche ist seit Jahrhunderten aufs Engste verbunden, verdankte doch der 1613 gewählte Zar Michail vor allem den Geistlichen seinen Thron. Seine Wahl galt als historischer Wendepunkt in einer Zeit, als Russland nach Iwan dem Schrecklichen in Chaos und Gewalt versunken war. 304 Jahre dauerte die Herrschaft des Romanow-Geschlechts, bis die Bolschewiken in der Nacht zum 17. Juli 1918 in Jekaterinburg am Ural die Zarenfamilie töteten.

Es ist vor allem die russisch-orthodoxe Kirche, die die Erinnerung an diesen großen politischen Mord wachhält. In Jekaterinburg, wo einst die Villa stand, in der die Romanows erschossen wurden, steht heute eine Kathedrale mit großen Schwarz-Weiß-Fotos der Familie - für Gläubige eine geschätzte Pilgerstätte.

Nikolaus II., der nach der Oktoberrevolution von 1917 auf seine Vollmachten verzichtete, und seine Familie sind heute nach langwierigen Gerichtsprozessen als Opfer politischer Repression rehabilitiert. Gleichwohl trägt das Land auch nach dem Fall der kommunistischen Gewaltherrschaft schwer an seinem Erbe.

Der mutmaßliche Drahtzieher des Mordes, der Revolutionsführer Lenin, liegt noch immer in Moskau als einbalsamierte Mumie im protzigen Mausoleum auf dem Roten Platz - unweit des Kremlgeländes, auf dem auch die Krönungskirche des ersten Romanow-Zaren Michail steht. Dort, in der Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale, habe am 24. Juli die «Führung unseres Hauses» begonnen, heißt es in einem Jubiläumsschreiben von Maria Romanowa.

Zu Recht erinnere die Dynastie an ihren Beitrag zur russischen Geschichte. «Es gab auch viele ernste Fehler, bedauerliche Irrtümer und schwere Sünden. Wir bereuen diese vor Gott und bitten das Volk um Vergebung», schreibt Romanowa. Zugleich aber verurteilt sie aufs Schärfste, dass die Bolschewiken mit bodenloser Gewalt die religiösen und moralischen Grundfesten Russlands zerstört hätten.

An den Folgen der von den Kommunisten errichteten «Gesellschaft aus Gottlosigkeit und Totalitarismus», die vor gut 20 Jahren zusammenbrach, trage Russland noch heute, betont sie. Der Familie geht es heute um historische Gerechtigkeit. Sie sei keine Anwärterin für den Thron, «wie einige fälschlich behaupten», und strebe auch nicht nach Macht, erklärt Romanowa. Aber sie halte die Ideale der Erbmonarchie und den Sinn einer Zarenherrschaft aus Tradition hoch.

«Dabei verstehe ich, dass eine Wiederherstellung jetzt und in absehbarer Zukunft verfrüht ist - und lehne kategorisch die Möglichkeit einer Restauration gegen den Willen des Volkes ab», heißt es ihrem Schreiben. Eine mögliche Initiative dafür müsse von den Russen selbst ausgehen.

Politisch spiele das Haus Romanow heute keine Rolle, wie der Historiker Sergej Mironenko in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa sagt. «In Russland gibt es aktuellere Probleme als die Wiedererrichtung einer Monarchie. Ich sehe keine starke monarchische Bewegung. Aber zum Glück wächst die Achtung vor der Geschichte», sagte der Leiter des russischen Staatsarchivs.