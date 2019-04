Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Robert Habeck ist seit gut einem Jahr Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Der Schriftsteller führt derzeit die Liste der "wichtigsten Politiker" im Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen an. Habeck veröffentlicht seine Bücher stets in Co-Autorenschaft mit seiner Frau, Andrea Paluch, mit der er drei Kinder hat.

Herr Habeck, die Grünen feiern ihr 40-jähriges Bestehen. Wie hat sich die Partei verändert und wie die Partei das Land?

Bei allen Irrungen, Wirrungen, Rückschlägen und Enttäuschungen ist die Geschichte der Grünen eine ziemliche Erfolgsgeschichte. So ganz unterschiedliche Menschen haben sich vereint. Aus Feministinnen, Latzhosenträgern, Ökobauern und früheren Kommunisten, die heute Ministerpräsidenten sind, ist eine Partei geworden. Die Grünen haben sehr früh Themen auf die Agenda gesetzt, die heute in weiten Teilen mehrheitsfähig sind. Das reicht von gleichen Rechten für Frauen und Männer, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gesunder Ernährung bis zum Umwelt- und Naturschutz als einem besonderen Wert und dem Ausstieg aus der Kernenergie und der Energiewende. Die heutige Grundwerte-Orientierung in Deutschland ist massiv durch die Grünen mitgeprägt worden.

Laut Meinungsumfragen sind die Grünen bundesweit zweitstärkste politische Kraft und auf Wolke sieben. Ist die Partei auf dem Weg zur Volkspartei?

Es freut mich, dass Menschen mit unserer Art Politik zu machen, etwas anfangen können. Für uns sind diese Umfragewerte ein Arbeitsauftrag und ein Vertrauensvorschuss, den wir sehr bewusst und ernsthaft annehmen. Wir erleben gerade große Veränderungen und Unsicherheiten. Die Dinge ändern sich dramatisch. Daher müssen auch wir uns weiter entwickeln. Wir haben den Auftrag Mehrheiten zu organisieren und dies über das grüne Milieu hinaus. Die Bindekraft der Volkspartei lässt erkennbar nach. Etwas Neues entsteht. Und dafür brauchen wir eine neue Form der politischen Kommunikation und Organisation. Daran arbeiten wir. Wir denken Politik breiter und wollen gesellschaftliche Bündnisse schließen für eine handlungsfähige und entschlossen Demokratie nach der Zeit der Volksparteien

Sie wollen eine Bewegung wie in Frankreich "En Marche"? Wäre das nicht das Ende klassischer Parteien?

Nein, keine Bewegung. Wir haben schon genug Polemik gegen Rechtsstaatlichkeit. Wir nutzen den Begriff der Bündnispartei, ausdrücklich auch als Abgrenzung gegen ein Verständnis, das den Politikverdruss noch anheizt. Auch Präsident Macron hat das französische Parteiensystem mit seiner Bewegung geschreddert. Es war vielleicht schon vorher marode. Und durch ihn ist verhindert worden, dass die rechtsextreme Front National an die Regierung gekommen ist. Aber sein Weg ist nicht unser Weg. Diejenigen, die heute bei uns sagen, das Parteiensystem muss weg, sind Populisten und Rechtsradikale. Nicht dass alles gut ist, aber diese Republik ist die beste, die wir in Deutschland je hatten. Wir Grünen wollen die repräsentative Demokratie stärken und erneuern, aber nicht abbauen. Wir müssen wieder Vertrauen in die Prinzipien der Institutionen, der Gewaltenteilung und auch der Parteiendemokratie herstellen.

Im Zwischenbericht zum neuen Grundsatzprogramm der Partei fordern sie eine sozial-ökologische Marktwirtschaft. Das bedeutet konkret?

Das Wort sozial-ökologische Marktwirtschaft haben wir bewusst gewählt. Ludwig Erhards Prinzip, dass Kreativität und Innovation belohnt werden sollen, ist auch heute noch aktuell und der richtige Weg. Erhard wusste aber auch, dass ein ungeregelter Markt Ungleichheit so groß werden lässt, dass mangelnde Fairness die Gesellschaft zersetzt. Diese Tendenzen erleben wir heute und müssen etwas dagegen tun. Es entstehen digitale Monopole. Markt wird mit immer mehr materiellem Besitz gleichgesetzt. Wir wollen, dass der Markt der Gesellschaft dient, ihn vom Ressourcenverbrauch entkoppeln und ökologisch schädliches Verhalten teurer machen. Wir brauchen einen Wettbewerb um das beste Gemeinwohl, nicht den höchsten Eigennutz.

Auf dem Parteikonvent am Wochenende wurde kritisch über stetiges Wachstum diskutiert. Aber Wirtschaftswachstum ist doch die Grundlage für Wohlstand und soziale Leistungen, oder?

Wachstum wird zu eindimensional bemessen. Wir brauchen eine Qualifizierung von Wohlstand und Fortschritt. Wachstum allein an der Menge der produzierten Güter auszurichten, erhöht den Ressourcen-Verbrauch exorbitant. Je mehr Öl und Kohle wir verbrennen, desto besser für die Gesellschaft? Das ist doch Unsinn von gestern. Auch Einkommenszuwächse und Besitz machen Menschen nur bis zu einem gewissen Grad glücklicher. Darüber aber nicht mehr. Wachstum der Bildung, der Kulturleistungen, der Erneuerbaren Energie, des Naturerlebnisses hingegen, davon kann es gern mehr sein. Den Exzess von Konsum sollten wir nicht immer weiter pflegen. Aber wir erleben gerade, wie auch im privaten Bereich eine neue Kultur entsteht. Menschen teilen ihre Güter zunehmend, das Auto, die Bohrmaschine. Sie verabreden sich zu Kleidertauschbörsen. Teilen wird das neue Haben. Wir verzichten nicht auf Wohlstand, schonen aber die Ressourcen, Umwelt und Klima.

Europa droht die Spaltung. Brexit-Chaos in London, die Briten wollen raus aus der EU. Wie lässt sich die Krise entschärfen?

Was wir in London erleben, ist das Resultat einer Abstimmung, die mit falschen Parolen und Versprechungen durchgeführt wurde. Deshalb wäre es nicht ehrenrührig, die Abstimmung zu wiederholen. Das ist meine Hoffnung, dass die Briten dann bei uns bleiben. Aber so elend es auch ist: Vielleicht sind der Brexit und das Gewürge in London insofern lehrreich, als erkannt wird, dass die Antworten der Vergangenheit nicht taugen, um die Probleme der Zukunft zu lösen. Der Weg zurück und die Ablehnung der Europäischen Union helfen nicht weiter. Vielleicht wird der Brexit-Schlamassel zur Schubumkehr in Europa. Die AfD hat für ihre Forderung nach einem Dexit, dem Austritt Deutschlands aus der EU, nur Kopfschütteln geerntet. Deutschland ist die stärkste ökonomische Kraft Europas. Wir profitieren von Europa am allermeisten und müssen deshalb ein hohes Interesse daran, dass Europa zusammenbleibt. Es ist etwas zu sehr in Vergessenheit geraten, was Europa für ein einmaliges Projekt ist. Es sichert den Frieden auf unserem zerschundenen Kontinent. Deutschland sollte deshalb vorangehen und in Europa investieren. Wir Grünen wollen Europa weiterbauen, hin zu einer föderalen europäischen Republik. Denn die großen Menschheitsprobleme werden sich nicht hinter nationalen Mauern lösen lassen.