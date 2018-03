Wenn es stimmt, dass öffentliche Aufmerksamkeit - möglichst gegen den Mainstream - die neue Währung im digitalen Zeitalter ist, dann folgen diesem Befund Fragen: Ist das Selbstverwirklichung, oder lässt es sich ummünzen - in Einfluss und Macht? Unter den 463.723 SPD-Mitgliedern mit Parteibuch - plus einem stimmlosen Hund - hat keines blitzartig so viel Bekanntheit gescheffelt wie Kevin K.

Er erfand quasi den Bitcoin unter den politischen Währungen. Was der wert ist, wird sich morgen zeigen. Dann erfahren die Genossen auch, ob der junge Mann den Laden, in dem die Ochsentour bisher als Aufstiegsvoraussetzung galt, in die Luft sprengt - oder ob er per Sprungbeförderung vom Parteibuch-Zwerg zum Riesen einer arg geschrumpften Partei wird.