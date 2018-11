Was hat die Marssonde "Insight" mit Herrn He aus China zu tun? "Insight" ist bei der Suche nach einem Fluchtplaneten für die zugemüllte Erde vielleicht ein Meilenstein. Und Herr He hat den Kollegen Erbgutforschern gezeigt, wo die Gen-Schere hängt - in China. Die manipulierten Mädchen Lulu und Nana sollen gegen HIV resistent sein. Was ihnen auf dem Mars zwar kaum Vorteile bringt. Aber nachdem der alte Traum vom neuen sozialistischen Menschen unerfüllt blieb, könnte Herr He mit der Gen-Schere nun marsgerechte Chinesen schneidern: Klein, damit viele in die Rakete passen, folgenlos schwerelos und mit einem Chlorophyl-Stoffwechsel ausgestattet - der grünen Farbe wegen. Die neuen Marsisten wäre dann keine Amelikanel. Es wären Chinesen.