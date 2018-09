Lieber Volker, bitte sag jetzt erst mal nichts. Weißt du, das ist auch für mich nicht leicht, nach all den Jahren. Ja, Volker, 13 Jahre, das ist eine lange Zeit. Da kann es passieren, dass man sich auseinanderlebt. Nein, Volker, das geht jetzt nicht gegen dich persönlich. Ich habe doch gar nichts gegen dich. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich auch noch mal etwas ganz anderes anfangen will, verstehst du? Nein, Volker, du hast absolut nichts falsch gemacht, glaub mir. Es ist nur... ehrlich gesagt, ich halte es mit deiner Mutti zusammen einfach nicht mehr aus. Es geht nicht mehr. Schluss. Wie, was sagst du, Volker? Warum ich dann dich rausschmeiße, aber weiter mit ihr unter einem Dach wohnen bleiben will? Tja, da hast du recht, Volker. Das ergibt eigentlich keinen Sinn.