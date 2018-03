Im Grunde möchte Heidelberg auch so einen richtigen Fastnachtsumzug haben wie Köln oder Mainz. Dafür müsste man aber mindestens die Hauptstraße verbreitern, was mit gewissen baulichen Veränderungen verbunden wäre. Doch gerade damit hat die Stadt seit Jahrhunderten ihre Probleme. Bekanntestes Beispiel: Der Neckarufertunnel, in dem der Zug sogar geräuschgedämpft und ohne Störung der Fastnachts-Asketen stattfinden könnte, verläuft bekanntlich noch in den Sternen. Und so bleibt es auch heute - zwar unter strahlender Sonne - beim fastnachtlichen Nachzügler heidelbergensis. Aber trotz der Beengtheit gilt, frei nach Heinz Erhard: Das sachgrundlose Berühren der Figüren mit den Pfoten ist verboten. Wir sind, zum Glück, doch nicht Köln.