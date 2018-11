In den CSU-Gremien können sie noch so oft Hölzchen ziehen: Wer sagt es dem großen Vorsitzenden, dass es vorbei ist? Erst muss die Frage geklärt sein, die zwingend folgen würde. Frei nach Simonis: "Und was wird aus mir?" In der CDU will ein Merz mit bald schlanken 63 Lenzen noch einmal voll durchstarten und Investmentbank mit Regierungsbank tauschen. Seehofer ist auch nur sechs Jahre älter. Das ist doch kein Alter, in dem man sich für immer in den Keller nach Ingolstadt zurückzieht, um an der Modellbahn rumzuschrauben und am Abstellgleis den besten Platz für eine gekippte Plastik-Merkel zu suchen. Wohin also, Horst? Mit der Hauptstadt hat Seehofer immer gefremdelt. In Berlin, findet er, ist’s öde. Das Problem ist halt: In München ist Söder.