Die Welt hat in jüngster Zeit schon öfters den Roten Knopf gesehen. Oder zumindest eine Ahnung davon bekommen. Trump hat damit ebenso gedroht wie sein feister "Freund" Kim. Irans Roter Knopf, der mal Schrecken verbreiten könnte, ist noch in der Mache. Wenn heute in Davos Politiker, Manager oder Vertreter der Zivilgesellschaft zum 50. Weltwirtschaftsforum auflaufen, wünschte man sich ein solches machtvolles Teil herbei: den Grünen Knopf nämlich. Derzeit noch ein magisches Bedienungsteil aus dem Märchen vom besseren Menschen, auf das alle fest drücken, um eine lebensfähige Welt zu sichern. Stattdessen reden zu viele um den heißen Knopf immer noch nur herum. Das muss sich wirklich ändern. Da hat Greta, die auch nach Davos kommt, recht.