Die erste Weihnacht ohne ordentliche Regierung, das war schon ein tiefer Einschnitt. Nur spürte das kaum jemand, denn es geht uns ja Gold. Noch sind wir Selbstläufer. Bis der Schwung nachlässt und aktives Handeln gefragt ist. Zwar hat uns wenigstens ein regulär gewählter Bundespräsident die Weihnachtspredigt gelesen. Aber als bislang erfolgloser Geburtshelfer einer neuen Koalition wollte er sich auch nicht genau festlegen. Schon gar nicht im Stil der geschäftsführenden Leih-Mutti: Wir schaffen das. Und was wird sie uns zu Neujahr Aufmunterndes sagen? An dieser Rede möchte man nicht schreiben müssen. Denn ohne handlungsfähige Mehrheit sind alle Worthülsen so wirkungsvoll wie Silvesterraketen gegen böse Geister. Die lachen sich kaputt.