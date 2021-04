Ungewöhnliche Umstände verlangen besondere Reden: Weihnachten, Neujahr – und jetzt der österliche Appell Steinmeiers gegen das Schwarzmalen. Womit er nicht ein solides Handwerk zur Steuerehrlichkeit ermahnen oder als ruhender Genosse das politische Grün-Schwarz im Südwesten hinterfragen wollte. Nein, es geht schon um die deutsche Lust am Nörgeln, Miesmachen und lautstarken Leerdenken. Bei dem es auch für treue Bürger Grenzen des Verstehens gibt: Nur fünf Leute aus zwei Haushalten dürfen sich privat treffen. Während in Stuttgart 15.000 ohne Abstand und Masken, betüdelt von der einer hasenfüßigen Polizei, unter der Aerosol-Wolke ihr eingebildetes Recht auf Wut ausleben. Das sind auch Dinge, die das Hellersehen in diesen Zeiten erschweren.