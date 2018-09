Die EU-Kommission wollte es wissen. Jetzt weiß sie es! Aber als Europäer wissen wir: Das muss noch nichts heißen. Denn wann hätte die Politik, zumal die europäische, in der sich zwei Dutzend nationale Meinungen verknoten, je eine Entscheidung wegen fehlender Sinnhaftigkeit kassiert? Insofern schließen wir uns den Freudenschreien angesichts des unverbindlichen Votums gegen die Zeitumstellung nicht an. Nicht, bevor die Rückkehr zur Vernunft amtlich ist. Denn was man in Brüssel weiß und was man tut, ist wie Tag und Nacht mit ihren Grauzonen an den Rändern, um die es geht. Aber so ist er halt, der Mensch, dass er zu seinem scheinbaren kleinen Vorteil sogar die Erdrotation durch Verstellen der Uhr überlisten möchte. Ziemlich anmaßend.