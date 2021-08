Nicht einmal die Sache mit dem Zapfenstreich für unsere Krieger, die am Hindukusch die westliche Idee von Freiheit verteidigten, funktionierte. Keine Zeit. Weil die Streitkräfte Kabuls nur eines gelernt haben: Sofort Waffen fallenlassen und rennen wie die Hasen, wenn’s knallt. Man hätte das ganze Militärische besser gleich weggelassen und die Soldaten auf olympische Laufdisziplinen vorbereitet. Sie hätten wenigstens in Tokio gesiegt. Jetzt müssen die westlichen High-Tech-Armeen auch noch die letzten Landsleute und viele lokale Helfer vor den erbärmlichen Gotteskriegern retten. Die mutigen Frauen, denen Freiheit versprochen wurde, aber bald wieder Steinigung droht, werden sie nicht schützen können. Sie hätten es am meisten verdient.