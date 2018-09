Der schwäbische Haustürgruß: Mir gäbet nix, bleibt eine Besonderheit des württembergischen Landesteils. Denn die Spendenbereitschaft insgesamt ist mit 5,2 Milliarden Euro weiter hoch. Aber man stelle sich vor, die Spendensammler kämen ins Haus, während man weggetreten ist, und nähmen mit, was sie brauchen - außer man selbst widerspricht, oder Angehörige tun es für einen: Nein, das Herz nicht, die Leber bleibt drin, den Rest können Sie ausschlachten. So funktionierte nämlich die Widerspruchslösung von Gesundheitsminister Spahn, der die zutiefst private Option, Organe zu spenden, in eine Bringschuld umwandeln möchte. Was die Frage aufwirft: Ist Spahn als Konservativer bereits um zentrale Teile seiner charakterlichen Innenausstattung erleichtert worden?