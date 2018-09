Das sagt sich so leicht: Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Das nächste ist aber nicht einfach vom Baum der Erkenntnis gefallen. Es wurde uns vom Dicken aufs Auge gedrückt. Auf dass der 3. Oktober wenigstens als Kohl-Gedächtnistag überlebt. Heute in zwei Wochen ist es wieder so weit. Doch seit Dresden 2016, wo der rechte Ost-Mob die Staatsspitze ausgepöbelt hat, oder seit Chemnitz hätte man gern auf die Einheitsfeier verzichtet. Dieses Mal ist Berlin zwar Ausrichter. Aber das Motto wirkt in seiner einladenden Unbestimmtheit verstörend: "Nur mit Euch". Wer ist darin ein-, und wer ausgeschlossen? Dass er das Volk sei, kann jeder behaupten. Vom sprunghaften Wechsel des staatstragenden Personals ganz abgesehen. Wer also mit wem?