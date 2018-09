So wie sich der Sommer mit letzter Kraft und 30 Grad an seine abgelaufene Jahreszeit klammert, wollen auch andere, deren Verfallsdatum überschritten ist, ums Verrecken nicht gehen. Bei einigen müsste man nur die Mutter aller Prüffragen stellen: Ist das noch Politik, oder kann das weg? Im hartnäckigsten Falle werden Bayerns Wähler bald die Antwort geben. Heute in vier Wochen ist für Horst Seehofer vielleicht alles vorbei. Und wenn es so käme, würde ihm auch jener Beamte auf den Fuße folgen, der von Amts wegen die Verfassung schützen und nicht deren Gegner fördern sollte. Auf AfD-Art gesagt: Maaßen muss weg. Er könnte morgen aber auch freiwillig gehen. Damit es nicht so aussieht, als wäre er nur noch das Dominosteinchen von Seehofer.