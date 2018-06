Wir möchten uns nicht vorstellen, wie die Sache abliefe, wenn Trump, statt sich mit Kim zum atomaren Wrestling zu treffen, auch noch bei der Fußball-WM mitmischte. Wie man ihn kennt, würde er seinem Team nach dem zweiten US-Verfassungszusatz das Tragen von Waffen erlauben. Schiedsrichter überflüssig. Er würde per Wut-Tweet nach dem Grundsatz intervenieren: America First. Im Fall eines frühen Rückstandes würden in der Halbzeit Bagger anrollen und in 15 Minuten eine Fertigmauer um den eigenen Strafraum bauen - mit zwei (zu kleinen) Löchern wie beim Torwandschießen. Auch die Gedenkmünzen für den Sieg wären schon geprägt. Aber zum Glück ist ihm Fußball so egal wie der G7-Gipfel, sein Geschwätz von gestern, das Klima oder der Freihandel.